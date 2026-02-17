Десятки истощенных собак обнаружили запертыми в квартире в Москве
В столичном районе Царицыно волонтеры обнаружили десятки маленьких собак различных пород, запертых в квартире дома, который собираются сносить.
Зоозащитники рассказали Москве 24, что мать и сын принимают животных якобы «в добрые руки», а потом перепродают их в зоочатах как спасенных с улицы. Волонтеры не исключили, что среди собак могут быть и краденые.
«Животные продавались в крайне истощенном состоянии. При этом некоторые так и не попали в руки новых хозяев», — добавили общественники.
По факту обнаруженных животных волонтеры обратились в полицию.
