Десятки истощенных собак обнаружили запертыми в квартире в Москве

17 февраля 2026, 14:05

Фото: iStock/LenaMay

В столичном районе Царицыно волонтеры обнаружили десятки маленьких собак различных пород, запертых в квартире дома, который собираются сносить.





Зоозащитники рассказали Москве 24, что мать и сын принимают животных якобы «в добрые руки», а потом перепродают их в зоочатах как спасенных с улицы. Волонтеры не исключили, что среди собак могут быть и краденые.





«Животные продавались в крайне истощенном состоянии. При этом некоторые так и не попали в руки новых хозяев», — добавили общественники.