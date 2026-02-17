Достижения.рф

В ГД высказались о введении нового предмета «Обучение служением» в школах

Депутат Милонов призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами
Фото: Istock/Noah Saob

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не вводить для старшеклассников новые обязательные уроки по курсу «Обучение служением». Вместо этого он рекомендовал осваивать социальные практики в формате игры.



В беседе с «NEWS.ru» Милонов обратил внимание на высокую нагрузку учеников старших классов. По словам депутата, эту проблему он наблюдает на примере собственных детей.

«Я за то, чтобы дети постигали не учебные предметы, а социальные вопросы. Такие вещи постигаются детьми через игру, а не дисциплины, как математика или литература. Мы можем иметь замечательные идеи, но если будем на каждую из них делать новые уроки, то ученики будут перегружены и зависнут, как компьютеры. Давайте пожалеем детей», — высказался политик.
Он призвал Министерство просвещения внедрять подобные практики во внеурочное время, чтобы не перегружать школьников.
Ольга Щелокова

