В ГД высказались о введении нового предмета «Обучение служением» в школах
Депутат Милонов призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не вводить для старшеклассников новые обязательные уроки по курсу «Обучение служением». Вместо этого он рекомендовал осваивать социальные практики в формате игры.
В беседе с «NEWS.ru» Милонов обратил внимание на высокую нагрузку учеников старших классов. По словам депутата, эту проблему он наблюдает на примере собственных детей.
«Я за то, чтобы дети постигали не учебные предметы, а социальные вопросы. Такие вещи постигаются детьми через игру, а не дисциплины, как математика или литература. Мы можем иметь замечательные идеи, но если будем на каждую из них делать новые уроки, то ученики будут перегружены и зависнут, как компьютеры. Давайте пожалеем детей», — высказался политик.Он призвал Министерство просвещения внедрять подобные практики во внеурочное время, чтобы не перегружать школьников.