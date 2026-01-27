Госдума приняла закон об отключении связи операторами по требованию ФСБ

27 января 2026, 15:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ. Документ касается в том числе стационарного интернета.





Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», поправки в закон «О связи» внесли в ноябре прошлого года. Законопроект предусматривает две ключевые нормы. Первая — обязанность операторов временно отключать связь при поступлении требования от органов ФСБ «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Вторая — освобождение операторов от ответственности за неоказание услуг, если это связано с исполнением требований ФСБ. В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на регулирование вопросов обеспечения безопасности и противодействие терроризму.



Выступая на заседании, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев заявил, что поправки необходимы «в связи с возможными атаками беспилотников» в российских регионах. По его словам, ограничения связи будут вводиться «без перегибов».





«Мы находимся в состоянии войны, и нужно нашу страну защищать. Нужно, чтобы наши средства связи не использовались врагом. Лучше пожить без интернета, чем без тепла и света», — отметил депутат Валерий Гартунг.