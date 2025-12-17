Достижения.рф

Центр Москвы перекрыли для проезда автомобилей

В Москве временно перекрыли Кремлёвскую и Фрунзенскую набережные
Фото: Istock/Iuliia Leonteva

В центре Москвы ввели временные ограничения движения для автомобилей. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Согласно сообщению, полностью перекрыли движение на Кремлёвской набережной. Ограничение действует на участке от Москворецкой набережной в сторону Пречистенской. Для транспорта организовали объезд по Третьему транспортному кольцу.

Параллельно ограничили движение на Фрунзенской набережной. Перекрытие коснулось отрезка от 2-й Фрунзенской улицы в направлении Садового кольца. Водители могут выбрать альтернативный маршрут через Комсомольский проспект. В Дептрансе не уточняют причины ограничений и сроки их действия.

Ранее массовое ДТП с фурами парализовало движение на трассе «Урал» в сторону Москвы.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0