Центр Москвы перекрыли для проезда автомобилей
В центре Москвы ввели временные ограничения движения для автомобилей. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Согласно сообщению, полностью перекрыли движение на Кремлёвской набережной. Ограничение действует на участке от Москворецкой набережной в сторону Пречистенской. Для транспорта организовали объезд по Третьему транспортному кольцу.
Параллельно ограничили движение на Фрунзенской набережной. Перекрытие коснулось отрезка от 2-й Фрунзенской улицы в направлении Садового кольца. Водители могут выбрать альтернативный маршрут через Комсомольский проспект. В Дептрансе не уточняют причины ограничений и сроки их действия.
