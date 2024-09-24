Госдума приняла законопроект Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Госдума приняла в первом чтении разработанный Мособлдумой законопроект об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» уже установлены требования к содержанию питомцев, пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. В КоАП РФ установлена ответственность за нарушения требований по содержанию животных, но при этом нет нормы в отношении домашних животных.
Требования к содержанию домашних животных в федеральном законе гласят, что владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством России. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить им необходимые условия.
При выгуле животного на улице нужно обеспечивать безопасность других людей, животных, сохранность имущества. Запрещён выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение – если собака находится на принадлежащей владельцу огороженной территории. При входе должна быть предупреждающая надпись.
При выгуле необходимо исключить возможность неконтролируемого передвижения животного вне разрешённых для выгула мест; убирать за животным; не допускать выгул вне разрешённых мест.
За нарушение требований, установленных федеральным законом, предлагается установить штрафы от 500 до 5 тыс. рублей.
В Московской области владельцы должны убирать за питомцами, иначе им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.
Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах. за это предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. Исключение делается для щенков и декоративных собак ростом до 25 см. в холке.
Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детсадов и школ. За это может быть наложен штраф до 2 тыс. рублей.
Перечень потенциально опасных собак можно найти по ссылке.
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«В 2021 году в Подмосковье была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», – сказал Керселян.
Требования к содержанию домашних животных в федеральном законе гласят, что владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством России. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить им необходимые условия.
При выгуле животного на улице нужно обеспечивать безопасность других людей, животных, сохранность имущества. Запрещён выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение – если собака находится на принадлежащей владельцу огороженной территории. При входе должна быть предупреждающая надпись.
При выгуле необходимо исключить возможность неконтролируемого передвижения животного вне разрешённых для выгула мест; убирать за животным; не допускать выгул вне разрешённых мест.
За нарушение требований, установленных федеральным законом, предлагается установить штрафы от 500 до 5 тыс. рублей.
В Московской области владельцы должны убирать за питомцами, иначе им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.
Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах. за это предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. Исключение делается для щенков и декоративных собак ростом до 25 см. в холке.
Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детсадов и школ. За это может быть наложен штраф до 2 тыс. рублей.
Перечень потенциально опасных собак можно найти по ссылке.
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Лора Луганская