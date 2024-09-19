Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Кандидатуру ранее предложил губернатор Андрей Воробьёв.
«Людмила Сергеевна уже более 20 лет работает в Московской области. У неё есть опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация. В сфере образования и здравоохранения в Московской области реализуется много проектов в части строительства и ремонта учреждений. Есть большой запрос на использование цифровых технологий по этим направлениям», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он пожелал Болатаевой успехов на новом посту.
«Губернатор поставил задачу координировать ещё один очень важный и непростой блок – образование. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы у ребёнка был хороший учитель, чтобы в школе давались все необходимые знания, чтобы там было безопасно, было вкусное и разнообразное питание. Всё это предусматривает выполнение трёх основных задач. Это кадры, содержание и условия образования. В этих направлениях будем активно работать», – пообещала Болатаева.Людмила Сергеевна Болатаева в разные годы работала в Министерстве образования Московской области. С 2021 по 2024 возглавляла Министерство социального развития региона. В марте 2024-го стала первым зампредом правительства Подмосковья.
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