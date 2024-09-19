Мособлдума согласовала назначение Маслёнкиной первым зампредом правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы согласовали назначение Наталии Маслёнкиной на должность первого зампреда правительства Подмосковья. Кандидатуру ранее предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, напомнили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы тесно сотрудничаем с Наталией Александровной главным образом в подготовке трёхлетнего бюджета региона. На связи мы постоянно. Но бюджет формируется не в октябре, когда вносится в Мособлдуму, а на протяжении всего года – в ходе встреч с жителями, общения с семьями участков СВО, при проведении приёмов. Наталия Александровна владеет всеми необходимыми знаниями, у неё большой опыт работы в Минфине», – сказал, выступая на заседании, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы находимся в сложной ситуации внешних вызовов и сложного прогнозирования. Важно обеспечить сейчас стабильное существование социального блока, его развитие, ответить на запросы жителей. При этом важно не потерять инвестиционную составляющую и баланс бюджета. Это самая большая задача, которая стоит перед курируемым блоком», – отметила Маслёнкина.
Наталия Маслёнкина окончила Финансовую академию при правительстве России, ей присуждена квалификация «экономист». Работала в Министерстве финансов Московской области. В 2020 году возглавила министерство, в сентябре 2023-го стала заместителем председателя правительства Подмосковья.
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Лора Луганская