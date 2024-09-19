Зампред правительства Маслёнкина рассказала в Мособлдуме об ограничениях на работу мигрантов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области с 1 января будущего года ограничат привлечение иностранной рабочей силы по патентам.
Об этом на заседании Мособлдумы в ходе Часа правительства рассказала зампредседателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв принял постановление, в соответствии с которым с 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв принял постановление, в соответствии с которым с 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
«Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон и ввести запрет на работу мигрантов в некоторых сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения подобных ограничений. Речь идёт о 5,6 тыс. человек. По прогнозам, эти рабочими места могут восполнить наши соотечественники и граждане из Евразийского экономического союза», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.Маслёнкина привела данные, согласно которым сейчас в Подмосковье 82% мигрантов, то есть 298 тыс. человек, работают по патентам. Всего в регионе трудятся 366 тыс. мигрантов. Практически все они заняты в пяти ключевых отраслях. Это строительство, обрабатывающие производства, торговля, транспортировка и хранение, а также сельское хозяйство.
«После анализа обращений на портале «Добродел» установлено, что за последние три года, с учётом первого полугодия 2024-го, наблюдается негативная динамика по жалобам на взаимодействие с мигрантами торговле. Эта отрасль существенно выделяется», – подчеркнула зампред.Она напомнила, что на федеральном уровне правительство ежегодно устанавливает допустимую доля иностранной рабочей силы в разных отраслях экономики. При этом глава региона может принять решение о полном запрете на работу в отдельных отраслях экономики на уровне субъекта Федерации.
«Чтобы бизнес успел перестроиться, такие запреты должны иметь отлагательное вступление в силу от трёх до шести месяцев», – добавила Маслёнкина.Что касается нестационарных торговых объектов, то сейчас для них на федеральном уровне уже действует полный запрет. Но он не касается передвижных НТО, фудтраков. В Подмосковье считают нужным также установить в регионе запрет на работу мигрантов и на передвижных объектах торговли.
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Лора Луганская