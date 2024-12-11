В ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь в РФ лишь по спецотметке на «Госуслугах». Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Депутат отметил, что в последние четыре года в РФ наблюдается большой рост употребления спиртных напитков, в связи с этим необходимо создать мощную антиалкогольную пропаганду. Законопроект предполагает, что сначала представители молодёжи, которым исполняется 18 лет, идут в медучреждение по месту жительства на обследование к наркологу. Там врач проводит с совершеннолетним беседу и показывает, что случится, если употреблять алкоголь.
После обследования и разговора с наркологом все эти данные вносят в «Госуслуги». В личном профиле представителя молодёжи появится отметка наподобие QR-кода. Лишь с ней можно будет приобрести спиртное.
Андрей Свинцов полагает, что этот законопроект решит сразу две проблемы: уменьшит количество пьющих в регионах, в том числе несовершеннолетних, и даст необходимый объём информации с примерами всем, кому вскоре исполнится 18.
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