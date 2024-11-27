В Госдуме заявили о дефиците кадров в ВПК в почти 400 тысяч человек

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Предприятия в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) недостаточно укомплектованы в кадровом плане, заявил депутат Олег Морозов, сообщает «Дума ТВ».
«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь (в предприятиях ВПК. — прим. ред.) уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — пояснил парламентарий.Морозов добавил, что «особенно чувствителен для ВПК» избыток гуманитариев, когда в инженерной сфере имеется нехватка специальностей.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее подтверждал нехватку кадров на рынке труда. В министерстве считают, что кадровая потребность до 2030 года составляет не меньше 2,4 миллиона человек.
Перед этим стало известно, что в Госдуме посчитали бессовестным.
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