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Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы

В ГД Внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для ветеранов СВО
14 октября 2024, 01:39
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время право на бесплатный проезд к месту отпуска имеют только военнослужащие, проходящие службу по контракту на Крайнем Севере и в регионах с неблагоприятным климатом, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Другие категории военнослужащих, в том числе ветераны СВО, такого права не имеют.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выполнил часть требований участников СВО. По просьбе разведывательной роты 97-го полка парламентарий выслал им автомобиль.

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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать
14 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Anna_Anikina

14 октября в России отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который является одним из двунадесятых (12 основных) праздников Русской православной церкви. Его дата остается неизменной — 14 октября. Официальное название праздника звучит как Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 14 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — история

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери у стен Царьграда, который был окружен сарацинами. Согласно Житиям Святых, Пречистая Дева раскрыла свой покров и укрыла им город, тем самым защитив его жителей от захватчиков. Это событие находит отражение в иконописи, где изображена Богоматерь, держащая свой покров над народом, оберегая его от всякого зла. В честь Покрова Пресвятой Богородицы в России построены сотни церквей и храмов.

Праздник появился на Руси благодаря Андрею Боголюбскому в середине XII века и с тех пор отмечается широко. Образ Пречистой Девы, покрывающей страну своим платком, стал любимым среди народа.

Традиции

В крестьянском быту Покров символизировал завершение полевых работ и начало зимнего периода. Наши предки наделяли этот день дополнительными значениями, связывая его не только с деянием Богородицы, но и с изменением сезонов и сопровождающими их погодными явлениями. В результате праздник обрел новые смысловые оттенки, которые перешли в народные приметы: в день Покрова предсказывали, каким будет предстоящий зимний сезон.

Фото: istock/standret

Что нельзя делать 14 октября 2024

— Нельзя работать по дому;

— Отказывать в гостеприимстве;

— Ругаться и сквернословить;

— Употреблять алкоголь и переедать.

Что можно делать 14 октября 2024

1. Посетить всенощное бдение в ночь с 13 на 14 октября, чтобы встретить праздник с Божьей благодатью.

2. Испечь пирожки и булочки, угостив ими гостей и соседей — искренняя щедрость в этот день считалась залогом достатка в будущем.

Фото: istock/roman tohtohunov

3. Накрывая праздничный стол, не забыть о Домовом: миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и получить его поддержку перед холодной зимой.

4. Как следует нарядиться, а женщинам — как замужним, так и незамужним — покрыть голову в знак уважения к празднику.

5. Топить печку ветками фруктовых деревьев — это обеспечивало тепло в доме на всю зиму.

Приметы на погоду

— Если снега в этот день нет, то до декабря ждать его не стоит;

— Если снег выпал, то Дмитриев день будет снежным;

Фото: istock/ligora

— Если журавли улетели до того, как наступил праздник, зимой будет холодно;

— Если листья с деревьев полностью облетели, зима будет легкой и снежной;

— Если ветер дует с востока или запада, зима будет суровая, а если с юга — мягкая, с севера — снежная;

— Какая погода на Покров — такая и зимой будет.

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Снег и сильный ветер в Москве ждут в понедельник
Первый снег в Москве выпадет в понедельник 14 октября
13 октября 2024, 20:26

Фото: istock/lovemovement

В понедельник, 14 октября, в Москве ждут снег и сильные порывы ветра. Комплекс городского хозяйства предупредил об этом жителей и туристов 13 октября вечером через Telegram.
«По данным синоптиков, с 9 утра и до ночи в столице будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду», — сообщает служба.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют быть осторожными на улице во время непогоды. Людей просят не прятаться под деревьями и не оставлять машины под ветвями.

Ранее о снеге и похолодании предупредил москвичей ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что на Москву движется Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт похолодание, дожди и мокрый снег.

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#снег
#ветер
#циклон
#похолодание
#дожди
#москва
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Власти Узбекистана будут штрафовать родителей, поощряющих квадробинг у детей
13 октября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Diy13

В Узбекистане родителей детей, увлекающихся квадробингом, будут штрафовать. Власти считают, что в таких семьях не исполняются обязанности по воспитанию ребёнка.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики. Сумма штрафа для нерадивых родителей составит 1,875 миллиона сумов (примерно 150 долларов США). В МВД обосновали такое решение тем, что подражающие поведению животных люди могут напугать окружающих. Подобный инцидент произошёл в Ташкенте, когда человек, ассоциирующий себя с собакой, облаял пассажиров в автобусе и напугал ребёнка.

В МВД пояснили, что такое поведение не отвечает нормам поведения в обществе, а также может негативно сказаться на психике детей. Родителям же напомнили, что согласно конституции страны, они обязаны воспитывать детей в духе гуманизма, национальных и общечеловеческих духовных ценностей.

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#узбекистан
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Москвичи за три года отправили на переработку 2,3 тысячи тонн ненужных вещей
В Москве за три года переработали более 2,3 тысячи тонн ненужных вещей
13 октября 2024, 17:58

Фото: istock/Animaflora

Более 85 процентов вещей, отправленных на экологичную утилизацию, перерабатываются в Москве. Об этом сообщает правительство столицы в воскресенье 13 октября.
Сервис «Вывоз ненужных вещей» уже три года помогает москвичам освобождаться от лишней техники и мебели. За это время жители города передали на переработку свыше 2,3 тысячи тонн различных предметов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис продолжает развиваться и становится более удобным. Теперь легко оформить заявку на вывоз одного из 24 типов вещей.
«Заявку можно подать всего за несколько минут. Вывозим любое, от кухонного гарнитура до новогодней елки или автомобиля. Точное количество вещей не ограничено», — отметил мэр Москвы.

С 12 октября 2021 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь в вывоз принимаются крупногабаритные бытовые устройства, такие как холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно.

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Крупный многопрофильный колледж построят в Лианозово

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#сергей собянин
#сервис
#жители
#мэр
#москва
#экология
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Крупный многопрофильный колледж построят в Лианозово
13 октября 2024, 17:36

Фото: iStock/ilkercelik

В столичном районе Лианозово в рамках городской адресной инвестиционной программы построят крупный многопрофильный колледж на семь тысяч мест. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новое образовательное учреждение возведут на участке площадью около трёх гектаров. Его разместят рядом с другими учебными и культурно-просветительскими объектами. В частности, близи находится музей славянской культуры имени Константина Васильева.

Студенты будущего колледжа смогут получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, цифрового дизайна и полиграфии.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года власти откроют в городе ещё пять крупных центров профессионального образования.

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#москва
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#колледж
#образование
#проект
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Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова
13 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за расследованием уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Ведомство приступило к подготовке материалов для конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
Речь, в частности, идёт о старинном особняке в центре Москвы, который зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке автомобилей иностранного производства и десятках миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».

Басманный районный суд города Москвы до конца декабря продлил арест, наложенный на имущество бывшего чиновника Минобороны. Вопрос о конфискации имущества Иванова активно прорабатывается Генпрокуратурой. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для того, чтобы обратить подозрительные активы в доход государства.

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#суд
#арест
#имущество
#минобороны
#активы
#генпрокуратура
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Умер олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский
Бизнесмен и банкир Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет
13 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/shironosov

Олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Детали и обстоятельства смерти не сообщаются.
В 1981 году Александра Смоленского обвинили в хищении госимущества. Смоленский утверждал, что использовал 6 кг типографской краски для набора фильмов. В итоге его осудили на два года. А в 1987 году он стал одним из первых создателей строительных кооперативов в Москве. В 1989-м создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который позже переименовали в Столичный банк сбережений (СБС). В 1996 году банк стал одним из крупнейших в России, но обанкротился после дефолта.

Смоленский также входил в число бизнесменов, финансирующих предвыборную гонку Бориса Ельцина, и стал частью неформальной группы олигархов, известной как «семибанкирщина», сообщает издание. В группу также входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и Владимир Потанин.

В 1995 году бизнесмен был в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года работал консультантом по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году Смоленский получил орден Дружбы народов. Он также написал семь книг. В последние годы он жил в Венеции.

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#смерть
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В Подмосковье состоялся творческий фестиваль «Всегда 20»
13 октября 2024, 15:51

Фото: пресс-служба МИМП

Творческий фестиваль среди студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Всегда 20» состоялся в Российском Университете Коопераций в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информации и молодёжной политики (МИМП).
«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль «Всегда 20» в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!», — отметила глава МИМП Екатерина Швелидзе.
Фестиваль состоял из нескольких этапов. Сначала участники отправили видеозапись своих творческих номеров, после чего участвовали в онлайн-отборе, а на завершающем этапе финалисты получили возможность представить свои номера на большой сцене в ходе гала-концерта.

Фото: пресс-служба МИМП

Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Калинкин выразил огромною благодарность всем участникам творческого фестиваля. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и дарят незабываемые впечатления.

Отметим, что в фестивале принимали участие студенты из колледжа «Подмосковье» в Химках, Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко в Орехово-Зуеве, Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и Государственного университета просвещения в Мытищах.

Руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалёв отметил, что творческий фестиваль помог молодым людям показать свою многогранность, уникальность и неповторимость.

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#студенты
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В НАК перечислили признаки интереса ребёнка к массовым убийствам
13 октября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/GankaTt

В Национальном антитеррористическом комитете РФ перечислили основные признаки того, что ребёнок или подросток проявляет нездоровый интерес к массовым убийствам. Например, он может быть опасен, если у него менее ста друзей в социальных сетях.
Конечно, небольшое количество людей, с которым мальчики или девочки общаются в сети, ещё не означает, что они растут поклонниками идеологии «колумбайна», суицида или анархизма, передаёт телеграм-канал «360.ru». Но повод проявить дополнительный интерес к таким детям, несомненно, есть.

Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».

Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

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#оружие
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#терроризм
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