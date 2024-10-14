Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы

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Депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время право на бесплатный проезд к месту отпуска имеют только военнослужащие, проходящие службу по контракту на Крайнем Севере и в регионах с неблагоприятным климатом, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Другие категории военнослужащих, в том числе ветераны СВО, такого права не имеют.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выполнил часть требований участников СВО. По просьбе разведывательной роты 97-го полка парламентарий выслал им автомобиль.
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Александр Климов