Двух депутатов Госдумы могут лишить должностей и мандатов

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Двух депутатов Государственной Думы Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут в ближайшее время лишить должностей в комитетах, а после и мандатов. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает РБК. Отмечается, что оба депутата — члены ЛДПР.
По информации издания, последний раз учетная запись Напсо была активна 24 сентября, а Пайкина — и вовсе в апреле 2023 года. Первый является первым замом главы комитета по госстроительству, второй входит в комитет по физкультуре и спорту.
Сами депутаты пока не дали никаких комментариев относительно этих слухов.
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