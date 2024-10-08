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«Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов думать

Володин предостерег депутатов от необдуманных инициатив с налогом на бездетность
08 октября 2024, 17:24
Фото: сайт Госдумы РФ

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предостерег депутатов от необдуманных инициатив, касаемо налога на бездетность. Об этом сообщила Госдума в Telegram-канале.
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — Высказался Володин по инициативам парламентариев.

Также председатель ГД высказался о запрете пропаганды движения чайлдфри в России. Этот законопроект Госдума рассмотрит до конца декабря.


«Рожать или не рожать, решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает, — пояснил Вячеслав Володин. — Никто не собирается перегибать палку», — отметил Володин.

Председатель призвал депутатов выбирать те формулировки, которые защитят людей именно от пропаганды.

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В кабмине Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
Reuters: «Минска-3» по Украине не будет, отметил источник в правительстве ФРГ
08 октября 2024, 17:24

Фото: iStock/photosvit

В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источник в немецком правительстве подтвердил, что соглашения «Минск-3» точно не будет.

Напомним, что первый протокол, который призван решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. А «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ, содержащий 13 пунктов, помимо прочего предусматривал прекращение боевых действий в Донбассе, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также иные меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

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Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, сообщил Путин
08 октября 2024, 17:23

Фото: сайт Кремля

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.
Глава государства подчеркнул, что в странах содружества эта годовщина станет особенной, поскольку она будет объявлена годом мира и единства в общей борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил учредить в странах СНГ почётное звание города трудовой славы. Это звание планируется присвоить городам Содружества, в которых жители внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство военной и гражданской продукции.

По словам президента, этот шаг станет символом признания и уважения к коллективному подвигу народов.

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#праздник
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«Очень серьезный подарок»: Лукашенко рассказал, что подарил Путину на день рождения
Лукашенко подарил Путину на день рождения произведение белорусских мастеров
08 октября 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин получил на день рождения от белорусского коллеги Александра Лукашенко «очень серьезный подарок». Именно так охарактеризовал презент лидер Белоруссии.
Александр Лукашенко ответил журналистам, что подарил Владимиру Путину произведение белорусских мастеров.

«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер не стал более подробно рассказывать, что именно подарил российскому президенту на день рождения 7 октября. Об этом Лукашенко посоветовал узнать у российской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок специально к дню рождения Владимира Путина перед самой встречей. Также было очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина.

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#новости
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Молдавские силовики задержали и передали Киеву российского политолога Чистилина
08 октября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/alexis84

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) учёного-экономиста и политолога Дмитрия Чистилина. У него есть как российское, так и украинское гражданство.
Об этом ТАСС сообщил друг и коллега задержанного Игорь Калдаре. По его словам, это произошло после того, как они вместе с Чистилиным подготовили и провели международную конференцию в Бухаресте. Ее основным организатором стал Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца с Украины, который возглавляет Чистилин.

«Завтра я проведу пресс-конференцию, на которой покажу украинский и российский паспорта моего друга Дмитрия Чистилина. Его задержали в Кишинёве и передали властям Украины», — сказал Калдаре.

По его словам, из столицы Румынии политолог вылетел в Москву, чтобы навестить больного сына. Затем он вернулся в Кишинёв, чтобы готовить следующую конференцию в Сербии, которая должна была быть посвящена проблемам православия. Однако в Молдавии его задержали сотрудники Службы безопасности страны, после чего передали украинским спецслужбам.

В СБУ заявляют, что их ведомство совместно с силовыми структурами Молдавии провело специальную операцию по задержанию Чистилина, когда он, по словам украинцев, намеревался «вернуться в Россию через третьи страны». Сейчас учёный содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Российскому политологу может грозить пожизненное заклчение с конфискацией имущества.

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#обвинение
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Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
В Кремле идет заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина
08 октября 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета глав государств Содружества. Мероприятие проходит в узком составе с участием лидеров стран СНГ под председательством России.
«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры», — цитирует президента России сайт Кремля.

Владимир Путин отметил, что концепция российского председательства в 2024 году нацелена на укрепление сотрудничества по всем мерам.

Встреча участников Содружества Независимых Государств проходит в Большом Кремлевском дворце. В ней также принимают участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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«Какой позор!»: во Франции раскритиковали решение о передаче истребителей Украине
Филиппо назвал разжиганием войны передачу Киеву истребителей Mirage 2000
08 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/Mike-Hon

Поставка Украине истребителей Mirage 2000 грозит эскалацией конфликта. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он возмутился перспективой отправки вооружения для ВСУ, назвав в числе последствий такого шага разжигание войны, коррупцию, уничтожении французской армии и разрушение самой страны. После он заявил, что это позор.

Также Филиппо призвал властей Франции прекратить накачивать Украины денежными средствами и вооружением, а сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.

Глава Минобороны Франции во вторник заявил, что ВСУ получат эти истребители в первом квартале 2025 года.

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#минобороны
#вооружения
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Лукашенко: О нападении на Белоруссию в Киеве «вякают» те, кто не принимает решений
Лукашенко заявил, что попытка вторжения в Белоруссию приведёт Киев к краху
08 октября 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

На Украине те горячие головы, которые «вякают» о возможности вторжения в Белоруссию, ни за что не отвечают и не принимают никаких решений. Такие действия будут не просто головной болью, а просто приведут киевские власти к полному краху в военном отношении.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеграм-каналу «Зарубин». Так он ответил на вопрос корреспондента о раздающихся на Украине голосах о необходимости «захода» в соседнюю страну.

«Пусть попробуют! Мы их ждём», — усмехнулся Лукашенко.

Переходя на деловой тон, белорусский президент отметил, что такие призывы остаются просто «вяканьем», а никто из важных людей и политиков на Украине всерьёз не рассматривает возможность нападения на Белоруссию.

«Даже Зеленский», — подчеркнул глава Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что он сам и страна, которой он служит и которой управляет, абсолютно спокойны на этот счёт. В том числе и потому, что Белоруссия поддерживает определённые, пусть и незначительные, контакты с Киевом в плане, например, обмена военнопленными с Россией либо по гуманитарной линии.

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#украина
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Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова
08 октября 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров. Об этом проинформировал Telegram-канал «‎Пул первого», который приближен к пресс-службе главы белорусского государства.
«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА.

Напомним, что 7 октября, в день своего рождения, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что 8 октября состоится Совет глав государств СНГ.

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#дмитрий песков
#александр лукашенко
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В Букингемском дворце ждут смерти Карла III и готовят на воцарение принца Уильяма
Daily Beast: придворные ждут смерти короля Карла III и смены власти
08 октября 2024, 15:09

Фото: Букингемский дворец

Придворные готовятся к скорой смерти британского короля Карла III и к смене власти. Болезнь монарха прогрессирует. Об этом сообщает 8 октября издания The Daily Beast.
В феврале у правящего короля Великобритании и Северной Ирландии обнаружили рак, а в октябре Карл III приостановил лечение. Сейчас шансов на выздоровление мало, пишут СМИ со ссылкой на источники при дворе.

Члены королевской семьи готовятся к похоронам монарха. На воцарение готовят старшего сына Карл III, наследного принца Уэльского Уильяма, который после смерти отца станет Вильгельмом V. По данным британской прессы, Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец сразу после объявления о болезни правящего короля.

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