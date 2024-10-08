«Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов думать

Фото: сайт Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предостерег депутатов от необдуманных инициатив, касаемо налога на бездетность. Об этом сообщила Госдума в Telegram-канале.
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — Высказался Володин по инициативам парламентариев.
Также председатель ГД высказался о запрете пропаганды движения чайлдфри в России. Этот законопроект Госдума рассмотрит до конца декабря.
«Рожать или не рожать, решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает, — пояснил Вячеслав Володин. — Никто не собирается перегибать палку», — отметил Володин.
Председатель призвал депутатов выбирать те формулировки, которые защитят людей именно от пропаганды.
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Лия Мурадьян