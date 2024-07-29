Госдума рассмотрит увеличение срока срочной службы для новых граждан РФ

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Срок срочной службы в армии для новых граждан России может быть увеличен до двух лет. Поправку в действующее законодательство намерены рассмотреть в Госдуме РФ до конца текущей сессии палаты. Планируется также рассмотреть повышение призывного возраста для данной категории граждан страны.
«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до 2 лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — отмечается в сообщении.
В начале июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.
Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что с начала года контракты с российской армией заключили 190 тыс. человек. Президент России Владимир Путин заявил, что службу в зоне специальной военной операции проходят свыше 700 тысяч человек.
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