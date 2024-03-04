В ГД предложили освободить наследников из числа студентов и срочников от уплаты пошлины

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины на выдачу свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщает RT.
Обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. В документе отмечается, что по нынешнему законодательству предусмотрены пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.
Так, с детей, в том числе и усыновлённых, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя взимается пошлина в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества. Однако она не может превышать 100 тысяч рублей.
Другие категории наследников выплачивают 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей, отмечает RT.
Однако в настоящее время есть категории наследников, которые освобождены от выплаты пошлины. Это наследники жилья, которые проживали вместе с наследодателем и продолжают жить в этом же месте после его смерти; несовершеннолетние наследники; граждане с психическими расстройствами, находящиеся под опекой; герои СССР и РФ; полные кавалеры ордена Славы.
При этом, подчёркивает Сухарев, студенты очной формы обучения и военнослужащие, проходящие срочную службу, часто не имеют возможности выплатить госпошлину, поскольку не ведут трудовую деятельность.
В связи с этим депутат предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить эти категории граждан от уплаты пошлины.
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Так, с детей, в том числе и усыновлённых, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя взимается пошлина в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества. Однако она не может превышать 100 тысяч рублей.
Однако в настоящее время есть категории наследников, которые освобождены от выплаты пошлины. Это наследники жилья, которые проживали вместе с наследодателем и продолжают жить в этом же месте после его смерти; несовершеннолетние наследники; граждане с психическими расстройствами, находящиеся под опекой; герои СССР и РФ; полные кавалеры ордена Славы.
При этом, подчёркивает Сухарев, студенты очной формы обучения и военнослужащие, проходящие срочную службу, часто не имеют возможности выплатить госпошлину, поскольку не ведут трудовую деятельность.
В связи с этим депутат предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить эти категории граждан от уплаты пошлины.
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Анастасия Чинкова