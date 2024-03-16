Зарубин: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева

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Российская разведка получила информацию о планах украинских сил перейти границу с Россией за две недели до попытки. Тогда президент РФ Владимир Путин приказал отвести из этих районов подразделения, в которых проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-квнале. Он ссылается слова министра обороны России Сергея Шойгу.
«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — утверждает Зарубин.
По словам журналиста, Шойгу также сказал, что ВСУ планировали дойти до Белгорода и установить там свой флаг. По данным Минобороны России, 11 марта украинские силы попытались перейти границу на пяти направлениях, но попытка была пресечена. По оценкам ведомства, при этом были убиты 230 украинских бойцов, на следующий день — еще 190.
Попытки прорыва границы украинскими войсками в Белгородской и Курской областях были с 12 по 15 марта.
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По словам журналиста, Шойгу также сказал, что ВСУ планировали дойти до Белгорода и установить там свой флаг. По данным Минобороны России, 11 марта украинские силы попытались перейти границу на пяти направлениях, но попытка была пресечена. По оценкам ведомства, при этом были убиты 230 украинских бойцов, на следующий день — еще 190.
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Ювелина Бернст