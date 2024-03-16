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Зарубин: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева

16 марта 2024, 02:07
Фото: iStock/ Anna_Anikina

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Российская разведка получила информацию о планах украинских сил перейти границу с Россией за две недели до попытки. Тогда президент РФ Владимир Путин приказал отвести из этих районов подразделения, в которых проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-квнале. Он ссылается слова министра обороны России Сергея Шойгу.
«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — утверждает Зарубин.

По словам журналиста, Шойгу также сказал, что ВСУ планировали дойти до Белгорода и установить там свой флаг. По данным Минобороны России, 11 марта украинские силы попытались перейти границу на пяти направлениях, но попытка была пресечена. По оценкам ведомства, при этом были убиты 230 украинских бойцов, на следующий день — еще 190.


Попытки прорыва границы украинскими войсками в Белгородской и Курской областях были с 12 по 15 марта.

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TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении
15 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вернувшиеся с фронта военнослужащие ВСУ сталкиваются с ужасным отношением при лечении. Об этом сообщает телеканал TV2.
Сообщается, что солдат украинских войск Виктор Шепеля сравнил военную медицину на Украине с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него началась эпилепсия. По его словам, когда он отправился на лечение, то его поместили в отделение для душевнобольных.

Согласно информации источника, ему и другим пациентам запрещали покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда Шепелю выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до начала лечения.

Журналист TV2 Клаус Борг Рейнхольдт отметил, что вооруженное противостояние и имеющиеся проблемы застали украинские войска и систему здравоохранения врасплох.

Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.

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Зеленский анонсировал продолжение ударов по России
15 марта 2024, 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил о намерении продолжать наносить удары по российским территориям.
Он отметил, что украинские войска смогли определить самые уязвимые места, по которым продолжит наносить удары.

Также глава государства подчеркнул, что обсудил с командованием украинских войск обстановку на линии боевого соприкосновения и возможности для усиления беспилотников.

На Украине есть всё необходимое оружие, но оно должно становится ещё более мощным и дальновидным. В настоящее время уже поставлены задачи и определены сроки, добавил Зеленский.

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RND: на Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона ВСУ с гражданством ФРГ
15 марта 2024, 17:18

Фото: iStock/gorodenkoff

На Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона Вооруженных сил Украины с гражданством Германии, передает портал RND.
Согласно информации источника, 37-летний гражданин ФРГ Штефан воевал в составе украинских войск с весны 2022 года. До этого Штефан служил 5 лет в бундсвере и трижды принимал участие в командировках в Афганистан.

Отмечается, что 14 марта немецкий солдат попал под удар российской артиллерии. По данным портала, Штефан находился в блиндаже в тот момент, когда в него попал снаряд.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала отряд иностранных наёмников ВСУ, которые отступали из Артёмовска ДНР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

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России вернули тела 69 погибших военнослужащих
Депутат ГД Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих
15 марта 2024, 17:06

Фото: istock / macky_ch

Украина вернула Российской Федерации 69 тел военных из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК.
В свою очередь координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших бойцов ВСУ.

До этого журналист Станислав Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее попавший в плен к Вооруженным силам России военный ВСУ Артем Малик рассказал, как 3 дня лежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Как утверждает боец командование украинскими войсками бросило их без помощи.

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#всу
#плен
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Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Чешский генерал Пелз: Россия сокрушает Украину промышленностью и логистикой
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/ffikretow

Экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Об этом сообщает Radio Universum.
По словам Пелза, европейские страны посылают Украине денежные средства, однако «часть из них куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Киева». При этом агония продолжается.

Бывший глава разведки утверждает, что все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку Запад не способен угнаться за темпами роста российского военного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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#украина
#всу
#чехия
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Украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и Брилевке Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила региональная избирком.
Отмечается, что при ударе по Каховке никто не пострадал. А вот в результате обстрела участка в Брилевке есть несколько раненных, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Избирателей оперативно вывели из обстреливаемых зданий сотрудники УИКов.

Также сообщается, что в Складовске в мусорное ведро около избирательного участка неизвестные заложили самодельную взрывчатку. После её детонации никто не пострадал.

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#обстрел
#всу
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В сеть попали секретные документы ВСУ об уничтожении танков Abrams
Хакеры из группы Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
15 марта 2024, 16:27

Фото: istock / dr_evil

Украинские хакеры из группы «Берегини» в Телеграм-канале обнародовали документы ВСУ о потерях танков Abrams.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленых «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — сказано в публикации.
В документах указано, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Также опубликован рапорт о танк под номером UKR006. В документах указано, что Abrams оставил экипажем.

Хакеры также напомнили, что украинская армия за несколько дней лишилась двух танков и машины разграждения. Еще один танк был поврежден, однако Минобороны Украины отказалось признавать случившееся.

До этого стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине
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#всу
#минобороны
#танк
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В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
15 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Среди диверсантов, которые днём ранее пытались прорваться в Россию из Украины, были иностранные наёмники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 16:30 мск украинская диверсионная группа боевиков из сил специальных операций и иностранных наёмников на двух вертолётах Ми-8 высадила десант до 30 человек на украинской территории в километре от госграницы с Россией.

После этого диверсанты пошли в сторону села Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов. Затем они двинулись дальше, где были замечены российскими военными и сотрудниками пограничных органов ФСБ.

По украинским диверсантам были нанесены удары артиллерией, авиацией и управляемыми авиабомбами. Потери ВСУ составили 50 человек.

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Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине
Журналист Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера
15 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев на Украине больше напоминают колонии для заключённых. Об этом рассказал вступивший в ВСУ украинский журналист Станислав Асеев, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он сообщил, что группу новобранцев, в составе которой был и он, привезли в военный учебный центр. Обстановка в нём, по словам журналиста, больше напоминала СИЗО и тубдиспансер. На стенах были плесень и грибок, в помещениях высокая влажность и большое количество больных.

Асеев подчеркнул, что курсанты, проходящие обучение в таких условиях, шутят, что при встрече с российскими бойцами они начнут громко кашлять и швырять в них дрова, поскольку больше ничего не могут и не имеют оружия.

Ранее командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» сообщил, что только 20% украинцев от количества, которое собираются мобилизовать, реально имеют мотивацию на несение службы.

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