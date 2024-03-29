«Не будут привлекаться к участию в СВО»: Генштаб ВС РФ – о призыве срочников

Фото: iStock/Kichigin
Россияне, призванные этой весной, не будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет «Красная звезда».
Полковник Бурдинский отметил, что срок службы для гражданских лиц, как и прежде, составит один год. Он уточнил, что хочет успокоить призывников и их семьи.
Он пообещал, что те, кто будет призван весной, не будут отправлены в зоны боевых действий.
Весенний призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля.
Ранее стало известно, что в весенний призывной период в России будут рассылаться электронные повестки. Вместе с тем основным способом оповещения призывников о необходимости явки на призывной пункт останутся бумажные повестки.
Читайте также:
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе
«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России
Он пообещал, что те, кто будет призван весной, не будут отправлены в зоны боевых действий.
«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул военный.
Весенний призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля.
Ранее стало известно, что в весенний призывной период в России будут рассылаться электронные повестки. Вместе с тем основным способом оповещения призывников о необходимости явки на призывной пункт останутся бумажные повестки.
Читайте также:
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе
«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России
Александр Климов