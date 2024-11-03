Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи детям зажигалок

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Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки, баллончики для их заправки и иные потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что введение серьёзного административного наказания станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий, поскольку прибыль от реализации такой продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов. Так, для физических лиц они составят до 60 тысяч рублей, для должностных – до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.
Также Володин привёл статистику следственных органов, согласно которой в период с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров скончались свыше 800 несовершеннолетних.
Помимо этого, продолжил Володин, нередки случаи, когда газосодержащая продукция использовалась в «опасных играх», что приводит к непреднамеренным поджогам и другим негативным последствиям.
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Также Володин привёл статистику следственных органов, согласно которой в период с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров скончались свыше 800 несовершеннолетних.
Помимо этого, продолжил Володин, нередки случаи, когда газосодержащая продукция использовалась в «опасных играх», что приводит к непреднамеренным поджогам и другим негативным последствиям.
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Анастасия Чинкова