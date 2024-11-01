В ГД внесли проект, ограничивающий доступ к данным о госорганах в военное время

Фото: iStock/Oleg Elkov
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о возможности ограничения доступа к деятельности органов власти и организации на территории, где введено военное положение. Проект документа представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что изменение планируется внести в закон «О военном положении». Помимо прочего в него может войти норма об ограничении доступа к сведениям о работе федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций, работающих на территориях, где действует военное положение.
Кроме того, в закон планируется добавить ограничение на доступ к сведениям о работе судов, следственных органов и прокуратуры на таких территориях. При этом порядок ограничений будет установлен Верховным судом России, Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой соответственно.
Читайте также:
В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции
ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
Анастасия Чинкова