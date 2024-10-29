Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции

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Госдума приняла три закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.
Теперь в России будет действовать уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции. Преступников будут лишать свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если правонарушители действовали в составе организованной группы или являлись должностными лицами, то денежный штраф увеличится до миллиона рублей с лишением свободы от пяти до десяти лет. Если нелегальная миграция привела к тяжким преступлениям, то в тюрьме придётся пробыть от восьми до пятнадцати лет и заплатить от трёх до пяти миллионов.
В новых законах также указано то, что власти смогут блокировать ресурсы, которые рекламируют услуги нелегальной миграции. По решению генерального прокурора или его заместителей Роскомнадзор будет осуществлять блокировку веб-сайтов.
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Ольга Енгалычева