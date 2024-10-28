В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым, внесли законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что на практике некоторые работодатели отказывают молодым женщинам в трудоустройстве из-за опасений, связанных с потенциальными отпусками по беременности и родам. В связи с этим предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, чтобы исключить возможность «буквального» толкования работодателями норм, касающихся трудовых договоров.
Кроме того, законопроект предусматривает, что работодатели не смогут отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Помимо этого, инициатива также предполагает увеличение возраста детей для матерей, которые в случае невозможности продолжать выполнять свою прежнюю работу имеют право на перевод на другую должность с сохранением среднего заработка.
Ярослав Нилов подчеркнул, что данная инициатива разработана в Год Семьи и направлена на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.
Читайте также:
Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками с мигрантами
Кроме того, законопроект предусматривает, что работодатели не смогут отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Помимо этого, инициатива также предполагает увеличение возраста детей для матерей, которые в случае невозможности продолжать выполнять свою прежнюю работу имеют право на перевод на другую должность с сохранением среднего заработка.
Ярослав Нилов подчеркнул, что данная инициатива разработана в Год Семьи и направлена на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.
Читайте также:
Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками с мигрантами
Дарья Осипова