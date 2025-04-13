Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке

Ветераны СВО, герои России, инвалиды и дети из многодетных семей вошли в перечень граждан, имеющих право на бесплатные лекарства или скидку в 50% при их приобретении. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.