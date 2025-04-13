Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке

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Списание денег банком из-за их ошибочного зачисления клиенту незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на определение Верховного суда России.
Речь идет о деле Тамары Шкулевой, которой в апреле 2022 года зачислили на счет 783 тысячи евро в рамках операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода). Банк списал все свои платежи без распоряжения клиента, сославшись на ошибку при зачислении. После похода в банк, женщина обратилась в суд, где ей отказали по Закону о рынке ценных бумаг, указав на то, что Шкулева была «опытным инвестором» и знала о рисках. Апелляция не помогла, и истица пожаловалась в Верховный суд.
Верховный суд направил дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.
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«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — сказано в судебном решении.
Верховный суд направил дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.
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Никита Кротов