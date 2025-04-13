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Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Списание денег банком из-за их ошибочного зачисления клиенту незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на определение Верховного суда России.
Речь идет о деле Тамары Шкулевой, которой в апреле 2022 года зачислили на счет 783 тысячи евро в рамках операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода). Банк списал все свои платежи без распоряжения клиента, сославшись на ошибку при зачислении. После похода в банк, женщина обратилась в суд, где ей отказали по Закону о рынке ценных бумаг, указав на то, что Шкулева была «опытным инвестором» и знала о рисках. Апелляция не помогла, и истица пожаловалась в Верховный суд.

«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — сказано в судебном решении.

Верховный суд направил дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

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Музыкант Галанин назвал граффити о Паше Технике на стене Цоя актом вандализма

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#новости
Музыкант Галанин назвал граффити о Паше Технике на стене Цоя актом вандализма
13 апреля 2025, 08:46

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Гитарист, солист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя на Арбате. В беседе с NEWS.ru музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники Цоя восстановят первоначальный вид стены.
«Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — сказал музыкант.

По словам Галанина, авторы надписи, вероятно, действовали на эмоциях, но впоследствии им, скорее всего, станет стыдно за свой поступок. Гитарист назвал случившееся «печальным»

Напомним, ранее неизвестные нанесли крупную надпись «Техник» прямо поверх портрета Виктора Цоя, что вызвало широкий общественный резонанс.

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в больнице Таиланда.

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#заявление
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На Камчатке обнаружили новое горячее озеро на вулкане Шивелуч
13 апреля 2025, 07:37

Фото: istockphoto / geyzer

На куполах вулкана Шивелуч на Камчатке ученые обнаружили новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч участники маршрутной группы обнаружили новое парящее озеро овальной формы. Температура воды у бортов водоема - 52°С», — отметили в учреждении.

По данным специалистов, в центре озера находится активный бурлящий участок, из которого вода выбрасывается фонтаном примерно на 40 сантиметров вверх. На поверхности воды также заметна голубоватая пленка — предположительно она состоит из серы и её соединений. Ученые уже взяли пробы воды и пленки для последующего лабораторного анализа.

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#озеро
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​В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос
Глава РФПИ Дмитриев: сотрудничество США с РФ в космической сфере восторжествует
13 апреля 2025, 06:57

Фото: скриншот ​сообщения NASA ​в соцсети X

Спецпредставитель президента РФ инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил публикацию НАСА, посвящённую первому полёту Юрия Гагарина в космос.
«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля) в 1981 году», — говорилось в сообщении NASA.
В своём посте в соцсети X глава РФПИ отметил, что уважение к историческому достижению СССР может стать основой для будущего сотрудничества.

«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
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Публикация американского агентства была приурочена к Международному дню полёта человека в космос, который отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Гагарин совершил первый орбитальный полёт, открыв новую эру в освоении космоса.

В России 12 апреля традиционно празднуется как День космонавтики.

В ночь с 12 на 13 апреля сообщалось, что норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем личном блоге.

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#ссср
#рф
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В Госдуме рассказали, какие россияне могут получить лекарства бесплатно
Депутат Стенякина: льготники имеют право на лекарства бесплатно или со скидкой
13 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/pcess609

Ветераны СВО, герои России, инвалиды и дети из многодетных семей вошли в перечень граждан, имеющих право на бесплатные лекарства или скидку в 50% при их приобретении. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.
Стенякина уточнила, что право на льготы имеют участники ВОВ, родители и вдовы погибших военных, пострадавшие от радиации, малочисленные народы Севера, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Льгота распространяется на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 наименований. Половина из них производится в России, а к 2030 году доля отечественных медикаментов в перечне должна достичь 90% благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Бесплатные или льготные лекарства также доступны пациентам с онкологией, диабетом, ВИЧ, туберкулёзом и другими тяжёлыми заболеваниями согласно постановлению правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Полный перечень заболеваний можно проверить в приложении к данному постановлению.

Утром 13 апреля выяснилось, что на стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника днем ранее, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.

Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта.

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#рф
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Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Москвичам напомнили о штрафах в не менее чем ₽3,5 тысячи за повреждение вербы
13 апреля 2025, 05:37

Фото: iStock/foxeyes

Повреждение вербы в Москве может привести к штрафу от 3,5 тыс. рублей, а на особо охраняемых зелёных территориях сумма увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передаёт РИА Новости.
Вербное воскресенье, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, традиционно сопровождается массовым сбором веток вербы.

Однако нарушение правил обращения с зелёными насаждениями, особенно в охраняемых зонах, карается административными санкциями. В ведомстве напомнили, что даже сорванная ветка на таких территориях считается серьёзным нарушением.

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«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование.

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