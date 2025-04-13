В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы 13 апреля на двух участках побережья Анапы. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин, уточнили в оперштабе.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что все пляжи очистили от мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов на берег никак не повлияют на проведение курортного сезона.
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Анастасия Чубина