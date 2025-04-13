В Госдуме рассказали, какие россияне могут получить лекарства бесплатно

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Ветераны СВО, герои России, инвалиды и дети из многодетных семей вошли в перечень граждан, имеющих право на бесплатные лекарства или скидку в 50% при их приобретении. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.
Стенякина уточнила, что право на льготы имеют участники ВОВ, родители и вдовы погибших военных, пострадавшие от радиации, малочисленные народы Севера, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
Льгота распространяется на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 наименований. Половина из них производится в России, а к 2030 году доля отечественных медикаментов в перечне должна достичь 90% благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
Бесплатные или льготные лекарства также доступны пациентам с онкологией, диабетом, ВИЧ, туберкулёзом и другими тяжёлыми заболеваниями согласно постановлению правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Полный перечень заболеваний можно проверить в приложении к данному постановлению.
Утром 13 апреля выяснилось, что на стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника днем ранее, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.
Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта.
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Льгота распространяется на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 наименований. Половина из них производится в России, а к 2030 году доля отечественных медикаментов в перечне должна достичь 90% благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
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Бесплатные или льготные лекарства также доступны пациентам с онкологией, диабетом, ВИЧ, туберкулёзом и другими тяжёлыми заболеваниями согласно постановлению правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Полный перечень заболеваний можно проверить в приложении к данному постановлению.
Утром 13 апреля выяснилось, что на стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника днем ранее, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.
Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта.
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Мария Моисеева