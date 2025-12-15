Пользователи MAX могут защитить родных от мошенников с помощью новой функции

15 декабря 2025, 20:08

В мессенджере Max появился режим «Семейная защита»

Фото: iStock/Tippapatt

В национальном мессенджере MAX появился новый режим «Семейная защита», позволяющий пользователям управлять настройками приватности и безопасности аккаунтов своих близких. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила пресс-служба приложения.