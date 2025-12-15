Пользователи MAX могут защитить родных от мошенников с помощью новой функции
В национальном мессенджере MAX появился новый режим «Семейная защита», позволяющий пользователям управлять настройками приватности и безопасности аккаунтов своих близких. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила пресс-служба приложения.
Там пояснили, что опция поможет защитить детей и других родственников от спама, мошенничества и нежелательного контента. Чтобы ей воспользоваться, сначала необходимо обновить приложение.
Включить функцию можно в разделе «Приватность» в профиле. Пользователь должен создать шестизначный код и отправить его своим членам семьи для активации.
После вступления участники попадают под управление владельца защиты. Он сможет настраивать, кто имеет доступ к перепискам и звонкам с ними, а также фильтровать контент.
