В Минцифры предложили перенести Банковские уведомления в MAX
Минцифры обсуждает возможность отправки банковских уведомлений через национальный мессенджер MAX. Таким образом ведомство хочет обеспечить дополнительную меру защиты данных.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, запуск возможен до конца года, однако на первом этапе функционал будет ограниченным из-за отсутствия прямой защищённой интеграции между MAX и банковскими системами.
В ведомстве подчеркнули, что перевод уведомлений в национальный мессенджер не станет обязательным. Использование MAX предлагается как дополнительный канал, который должен повысить безопасность персональных и финансовых данных пользователей. При этом SMS через операторов связи сохранят статус основного способа доставки, поскольку именно с ними у клиентов оформлены договорные отношения.
Источники издания уточняют, что сервисная рассылка через Max будет рассматриваться как резервный вариант. Операторы связи, в свою очередь, выражают обеспокоенность возможными финансовыми потерями. По оценкам экспертов, сокращение доходов может составить от 30 до 100 рублей на одного абонента
.
Специалисты предупреждают, что снижение выручки операторов способно привести к росту тарифов на связь. В этом случае дополнительные издержки могут переложить на конечных пользователей, что сделает услугу дороже для абонентов.
Читайте также: