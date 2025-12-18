Госдума: реестр эмигрантов должен лишить уехавших комфортных условий за границей
В Госдуме заявили, что реестр «политических» эмигрантов должен лишить уехавших комфортных условий за границей и стимулировать их возвращение в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Законопроект о создании такого реестра, который будет вести Генпрокуратура, приняли в первом чтении. При его обсуждении глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв заявил, что страны Европы «удерживают» признанных иноагентами россиян и осуждённых за «фейки об армии» или «антироссийскую деятельность», отказывая в их экстрадиции по линии Интерпола. По его словам, условия жизни таких эмигрантов за границей не должны быть лучше, чем условия в России «по приговору суда».
Пискарёв отметил, что государство не должно «помогать» тем, кто ведёт «оголтелую антироссийскую деятельность». Он подчеркнул, что речь идёт не об изъятии имущества, а об ограничениях — в распоряжении деньгами и недвижимостью, а также в доступе к консульским услугам за рубежом.
По замыслу авторов инициативы, такие меры должны создать для эмигрантов серьёзные сложности за границей и подтолкнуть их к возвращению в Россию, где им, как следует из заявлений депутатов, может грозить уголовное преследование.
