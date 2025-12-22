22 декабря 2025, 17:17

Фото: iStock/Pinkypills

WhatsApp* могут полностью заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнёт выполнять требования российского законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, связывая риски блокировки с позицией Роскомнадзора.