WhatsApp* могут полностью заблокировать в России в ближайшее время
WhatsApp* могут полностью заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнёт выполнять требования российского законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, связывая риски блокировки с позицией Роскомнадзора.
По информации издания, к резкому ухудшению работы мессенджера в последние дни причастен именно РКН. Ограничения, как утверждается, вводятся не одномоментно, а поэтапно — замедление началось ещё в августе и продолжается до сих пор. Такой подход выбран, чтобы пользователи успели без стресса перейти на альтернативные сервисы.
Причина давления — систематическое игнорирование требований регулятора, которое продолжается с 2021 года. Речь идёт о мерах, связанных с предотвращением и пресечением преступлений на территории России. Власти также дают компании Meta* возможность изменить позицию и начать сотрудничество.
Если этого не произойдёт, WhatsApp* могут окончательно заблокировать. В таком случае сервис перестанет работать на территории страны полностью, без дальнейших этапов замедления.
