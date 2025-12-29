Госдума: в России могут отключить мобильный интернет в новогоднюю ночь
Мобильный интернет в регионах России могут отключать в любое время, в том числе в новогоднюю ночь. Такие меры будут приниматься по соображениям безопасности, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС.
Депутат отметил, что в первую очередь речь идёт именно о мобильном интернете. Ограничения могут вводиться, чтобы люди могли спокойно выходить на улицы и участвовать в праздничных мероприятиях без угроз для жизни и здоровья. При этом проводная связь и другие каналы коммуникации, как правило, продолжают работать.
Свинцов также указал на дополнительный эффект таких мер. По его мнению, временное отключение мобильного интернета позволит россиянам отвлечься от социальных сетей и больше времени провести с близкими во время новогодних праздников.
