Госдума: в России могут отключить мобильный интернет в новогоднюю ночь

Мобильный интернет в регионах России могут отключать в любое время, в том числе в новогоднюю ночь. Такие меры будут приниматься по соображениям безопасности, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС.