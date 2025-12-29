Россиянам рассказали о штрафах за запах холодца

29 декабря 2025, 20:01

Юрист Нечаева: За неприятные запахи в квартире можно получить штраф

Фото: iStock/minadezhda

Запах холодца и другие неприятные запахи во время готовки в квартире, которые мешают другим жильцам, могут стать причиной штрафа. Об этом предупредила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».