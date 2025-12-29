Россиянам рассказали о штрафах за запах холодца
Запах холодца и другие неприятные запахи во время готовки в квартире, которые мешают другим жильцам, могут стать причиной штрафа. Об этом предупредила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».
Прямого штрафа за неприятный запах пищи нет, но это может быть расценено как нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что регулируется статьей 6.4 КоАП РФ. Гражданам может грозить штраф в размере от 500 до 1500 рублей, сообщила эксперт.
По ее словам, ответственность наступает, если соседи пожалуются в Роспотребнадзор. В случае выявления нарушений ведомство может составить административный протокол.
Нечаева подчеркнула, что для привлечения к ответственности необходимо, чтобы нарушения были систематическими. В противном случае надзорные органы ограничатся предупреждением.
