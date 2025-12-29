Самыми молодыми миллиардерами стали создатели нейросети по подбору персонала
Самыми молодыми миллиардерами в мире стали трое друзей из США, которые создали стартап Mercor для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Forbes.
Речь идет о 22-летних Адарше Хиремате, Брендане Фуди и Сурье Мидхе. Они знакомы со школьных лет, а в 2023 году запустили совместный проект в сфере рекрутинга. Осенью частные инвесторы оценили Mercor в 2,2 миллиарда долларов, после чего каждый из основателей официально стал миллиардером.
Стартап использует ИИ для анализа кандидатов и оценки их профессиональных навыков. По словам создателей, такой подход снижает влияние человеческого фактора и субъективных решений со стороны HR-специалистов, делая процесс найма более точным и прозрачным.
