Названы замедляющие опьянение закуски
Некоторые продукты могут снижать скорость опьянения. Об этом сообщил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев, передает «Газета.Ru».
Картофельное пюре и другие блюда, богатые сложными углеводами и имеющие значительный объем, могут замедлить усвоение алкоголя, отметил Исаев. Нарколог добавил, что продукты, содержащие жирные кислоты, такие как рыба, авокадо, растительные масла и мясо, также способствуют замедлению опьянения.
Исаев также рекомендовал избегать соленых, острых, маринованных и жирных блюд, поскольку они могут негативно сказаться на самочувствии. Вместе с тем, специалист подчеркнул, что плотная и жирная пища не предотвращает негативные последствия употребления алкоголя и не уменьшает его вред для организма. Она лишь помогает медленнее пьянеть, заключил нарколог.
