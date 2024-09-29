В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

Фото: iStock/alexeyrumyantsev
Директор школы в Калининграде предложил детям изучать узбекский язык. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
Скандал разгорелся из-за того, что в одном классе было шесть детей-мигрантов, которые почти не говорили по-русски. Когда этот вопрос подняли на родительском собрании, директор школы сделала необычное предложение.
Мать одного из учеников объяснила, что слова директора были вырваны из контекста. По ее словам, он призвал родителей поставить себя на место мигрантов и понять, что им приходится труднее.
Телеканал «Царьград» утверждает, что мигранты якобы начали угрожать другим родителям. Более того, они даже предлагали недовольным найти для своих детей другую школу.
Ранее Министерство образования заявило, что соотношение детей мигрантов и местных учеников в российских школах оказалось выше, чем ожидалось. В ведомстве также подчеркнули, что в таких случаях необходимы учителя для оказания психологической и педагогической поддержки детям, а также дополнительные занятия по русскому языку.
Читайте также:
СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта
В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов
МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили
Мать одного из учеников объяснила, что слова директора были вырваны из контекста. По ее словам, он призвал родителей поставить себя на место мигрантов и понять, что им приходится труднее.
«Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», – сказала родитель.
Телеканал «Царьград» утверждает, что мигранты якобы начали угрожать другим родителям. Более того, они даже предлагали недовольным найти для своих детей другую школу.
Ранее Министерство образования заявило, что соотношение детей мигрантов и местных учеников в российских школах оказалось выше, чем ожидалось. В ведомстве также подчеркнули, что в таких случаях необходимы учителя для оказания психологической и педагогической поддержки детям, а также дополнительные занятия по русскому языку.
Читайте также:
СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта
В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов
МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили
Александр Климов