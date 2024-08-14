Опрос: Более половины учителей заявили о проблемах с обучением детей мигрантов

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Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов имеются серьёзные проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
В опросе приняли участие 2 064 педагога из школ, расположенных в региональных центрах, городах и сельской местности Ярославской, Челябинской и Новгородской областей, сообщают «Ведомости». Большинство учителей при этом отмечают, что у детей мигрантов нет проблем с общением, они коммуникативны и легко идут на контакт со сверстниками.
На основании исследования эксперты выработали ряд рекомендаций учебным заведениям. Например, предлагается на базе школ организовывать очные и онлайн курсы обучения русскому языку как иностранному. Также рекомендовано создать и продвигать электронные обучающие ресурсы, в том числе приложения для смартфонов. А также повысить доступность дополнительных занятий для детей в целях их культурной адаптации.
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Александр Бойцов