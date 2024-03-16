В Госдуме предложили лишать права голоса не пришедших на выборы россиян

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Следует внести изменения в российское законодательство, чтобы лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы. Такую идею предложила нейросеть «Жириновский», с которой согласился депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Кошелев подчеркнул, что лишение россиян избирательных прав позволит повысить явку на выборах, а также поможет российским властям определять «зрелых граждан» и «безответственных обывателей».
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