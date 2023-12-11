В Госдуме создадут группу для фиксирования иностранного вмешательства в выборы

В Госдуме создадут группу, которая будет фиксировать случаи иностранного вмешательства перед президентскими выборами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.