В Госдуме создадут группу для фиксирования иностранного вмешательства в выборы

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В Госдуме создадут группу, которая будет фиксировать случаи иностранного вмешательства перед президентскими выборами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.
Отмечается, что основная задача мониторинговой группы – это обеспечение электоральной независимости и свободного волеизъявления россиян.
Альшевских добавил, что необходимо оперативно противодействовать распространению дезинформации, лжи и клеветы. Для этого также будут задействованы правоохранительные органы.
Депутат отметил, что в настоящее время уже наблюдаются попытки дискредитации выборов в России.
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Альшевских добавил, что необходимо оперативно противодействовать распространению дезинформации, лжи и клеветы. Для этого также будут задействованы правоохранительные органы.
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Анастасия Чинкова