Россиянам рассказали, за какие публикации в интернете грозит штраф до миллиона рублей

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы.
Документ устанавливает штрафы за распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу или содержит изображения противоправных действий, включая насилие. Это касается материалов, распространяемых из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, при условии, что действия не содержат признаков уголовного наказания.
Штрафы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, законопроект предусматривает конфискацию оборудования, использованного для создания таких материалов.
Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев также отметил, что в рамках этого закона блогеры будут обязаны предоставлять данные в Роскомнадзор.
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Штрафы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, законопроект предусматривает конфискацию оборудования, использованного для создания таких материалов.
Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев также отметил, что в рамках этого закона блогеры будут обязаны предоставлять данные в Роскомнадзор.
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Елена Перлова