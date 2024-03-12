Госдума запретила сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому запрещается сдавать посуточно в аренду жилье при отсутствии установленных в нем счетчиков. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает обязанность собственника жилого помещения при заключении договора аренды соблюдать права и законные интересы соседей по дому, а также правила содержания общего имущества. Теперь в квартирах, которые сдаются посуточно, должно быть обязательным наличие приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.
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