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Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту
14 декабря 2023, 10:10
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом Уэст сообщил на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Сегодня Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — написал репер.
Гоша Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, фотограф и основатель одноимённого бренда.


С Уэстом Рубчинский знаком лично, музыкант даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018-м Рубчинский по просьбе Уэста нарисовал ему эскиз татуировки в виде стилизованной надписи Saint West.

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В Подмосковье провели замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартирах
14 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба главного управления Московской области

За время акции газовой безопасности Госжилинспекция сопроводила замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартир региона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
В рамках акции газовой безопасности «Гибкая подводка» с начала года в Московской области инспекторы Госжилинспекции проконтролировали замену отслуживших срок элементов газового оборудования в 84,8 тыс. квартир Подмосковья.

«Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года. Вовремя обновить деталь — значит предупредить утечки газа и сохранить здоровье и жизнь», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Стоит отметить, что самыми активными округами, которые приняли участие в акции стали Коломна, Одинцовский, Химки, Подольск, Мытищи, Королёв, Пушкинский, Люберцы, Богородский и Щёлково.

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Мужчина, обвиненный женой в насилии ребенка, избежал тюрьмы благодаря одной записи камеры
Reddit: Обвиненный в насилии ребенка Мужчина избежал тюрьмы из-за записи камеры
14 декабря 2023, 08:34

Фото: istock / Liubomyr Vorona

Пользователь Reddit с ником ThrowRAch1495 поделился, как с помощью камеры видеонаблюдения смог избежать обвинений в насилии дочери.
Мужчина рассказал, что однажды по прибытию домой он застал супругу шестимесячную дочь спящими. Он отнес ребенка в другую комнату, чтобы поменять подгузник. Через несколько минут в комнату зашла супруга рассказчика и накинулась на него. 

«Жена кричала и била меня, приговаривая: «Как ты мог?» Я понятия не имел, что она имела в виду», — поделился читатель Reddit.
Оказалось, что ей привиделось, что он насилует ребенка. Она вызвала сотрудников полиции, мужчину арестовали. На следующей день он был освобожден после просмотра записи с камеры наблюдения, установленной в комнате. На кадрах отчетливо видно, что он просто меняет подгузник. 

После необоснованных обвинений он захотел развестись с женой и получить полную опеку над дочерью. Автор поста не может смириться с тем, что супруга могла о нем такое подумать. 

В комментариях пользователи поддержали рассказчика и обратили внимание, что ему было бы трудно доказать свою невиновность, если бы в комнате не было камеры.

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#камеры
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#отношения
#насилие
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Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
14 декабря 2023, 06:33

Фото: istockphoto.com/Shaiith

Алкогольное мороженое приравняют к алкогольной продукции со всеми вытекающими последствиями, передает РИА Новости.
По словам депутата Султана Хамзаева, под данным ограничением попадают мороженое, замороженные фруктовые десерты, плодово-ягодные леденцы, овощные десерты и смеси для их приготовления, содержащие более 0,5 процента этилового спирта.

Ранее NielsenIQ провел анализ и выявил самые популярные в России бренды игристых вин. На первом месте оказался напиток Santo Stefano, на втором — шампанское под маркой «Абрау-Дюрсо», на третьем — «Дербентское». Итальянские бренды Martini и Mondoro, ранее популярные среди россиян, вышли из числа лидеров.

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Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет
Юрист Горохова: почти каждый россиянин имеет право на налоговый вычет
14 декабря 2023, 04:30

Фото: iStock/blinow61

Каждый налоговый резидент России имеет возможность запросить налоговый вычет, но это связано с необходимостью уплаты НДФЛ на уровне 13 или 15 процентов.
Таким образом, люди без доходов не имеют права на получение вычета. Налоговый юрист и генеральный директор компании, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги, Екатерина Горохова рассказала «Ленте.ру» о процедуре получения этого вычета.

Вычеты могут быть различными: стандартные, связанные с имуществом, социальные, инвестиционные и профессиональные. У каждого из них есть свои условия и максимальная сумма.

Горохова пояснила, что основа для формирования налоговых вычетов — это декларация 3-НДФЛ. Согласно этой процедуре, в 2024 году физические лица должны представить данную декларацию с 1 января по 25 апреля в налоговую службу.

Это позволяет получить вычеты с налога на доход за 2023 год. Если налог удерживает работодатель, но человек хочет получить вычеты, ему нужно представить декларацию в течение трех лет после того, как он получил право на вычет.

Однако вычеты, связанные с имуществом, инвестициями и социальными выплатами, по словам юриста, не требуют отдельного оформления: они выплачиваются автоматически. Для получения информации о них можно обратиться в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Злоумышленники похищают деньги через оплату по QR-коду для получения данных
14 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/Sitthiphong

Мошенники активно используют оплату через QR-коды для получения личных данных пользователей, заявил эксперт Ваге Закарян агентству «Прайм».
По его словам, данный метод оплаты не так безопасен, как использование обычных банковских карт. При совершении покупок через QR-коды важно следить за указанным получателем, так как подмена реквизитов может привести к невозможности возврата денег или отмены покупки.

Закарян рекомендует использовать динамичные QR-коды, формируемые для конкретной покупки, как более безопасную опцию. Он предупредил, что злоумышленники могут наложить свой QR-код поверх оригинального, если используется статичный QR-код.

Эксперт отметил, что кешбэк за оплату по QR-кодам не всегда начисляется, и такие платежи рекомендуется проводить только в точках с надежным интернет-соединением. При обрыве связи кассовый аппарат не выдаст чек, даже если средства уже были списаны, но если деньги ушли на счет магазина, они будут возвращены.

Он также подчеркнул важность безопасности при онлайн-оплатах через QR-коды, указав на фейковые и фишинговые QR-коды, а также на потенциально опасные акции, такие как подозрительные распродажи и лотереи.

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В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Брауна
14 декабря 2023, 03:44

Фото: iStock/mahos

В Польше объявили сбор денег для депутата Сейма Гжегожа Брауна, потушившего в коридоре парламента ханукальные свечи огнетушителем. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сбор средств на специализированной платформе Zrzutka был объявлен после того, как Брауна подвергли финансовому наказанию. За 90 дней организаторы планировали собрать 50 тысяч злотых (около $12,5 тыс.). Однако за первые несколько часов в инициативе приняли участие 1883 человека, которым удалось собрать 73 163 злотых (около $18,3 тыс.).

При этом в среду вечером, 13 декабря, платформа заблокировали сбор. Портал объяснил блокировку недопустимость сборов, связанных «с поддержкой, восхвалением или пропагандой ненависти, дискриминации, насилия, фашизма, терроризма или других тоталитарных режимов».

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#депутат
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Daily Express: Путин усилил ВМФ РФ двумя новыми атомными подлодками
14 декабря 2023, 00:39

Фото: iStock/razihusin

Президент РФ Владимир Путин усилил ВМФ новыми атомными подводными лодками с баллистическими и крылатыми ракетами. Об этом пишет Daily Express (DE).
«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — говорится в публикации.

Уточняется, что крылатыми ракетами и торпедами оснащена многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», а межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» — стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А».

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#красноярск
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В Кремле назвали самые часто задаваемые вопросы для прямой линии с Путиным
Песков: россияне задают для прямой линии с Путиным вопросы о спецоперации
13 декабря 2023, 22:20

Фото: сайт Кремля

Россиян больше всего волнует тема спецоперации, именно этому посвящена основная часть вопросов россиян к Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», - заявил Песков в эфире Первого канала, говоря о главных темах, по которым россияне задают большинство вопросов к Прямой линии с президентом.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря. Чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений. Также россияне интересуются как внешней политики государства, так и положения дел внутри РФ.

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Губернатор Старовойт выступил против запрета абортов
Губернатор Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты
13 декабря 2023, 21:26

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты», так как это право женщины и есть много показаний к этому. Об этом губернатор сообщил в рамках пресс-конференции.
Старовойт отметил, что личное решение женщины по вопросу осуществления аборта является неприкасаемым правом. Однако он пояснил, что правительство имеет в виду пропаганду образа жизни чайлдфри, то есть к ответственности будут привлекать исключительно за склонение к аборту. Губернатор подчеркнул, что закон о запрете склонения к абортам не подразумевает полное завершение данных операций.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем.

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