Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом Уэст сообщил на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).
«Сегодня Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — написал репер.Гоша Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, фотограф и основатель одноимённого бренда.
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