Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет

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Каждый налоговый резидент России имеет возможность запросить налоговый вычет, но это связано с необходимостью уплаты НДФЛ на уровне 13 или 15 процентов.
Таким образом, люди без доходов не имеют права на получение вычета. Налоговый юрист и генеральный директор компании, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги, Екатерина Горохова рассказала «Ленте.ру» о процедуре получения этого вычета.
Вычеты могут быть различными: стандартные, связанные с имуществом, социальные, инвестиционные и профессиональные. У каждого из них есть свои условия и максимальная сумма.
Горохова пояснила, что основа для формирования налоговых вычетов — это декларация 3-НДФЛ. Согласно этой процедуре, в 2024 году физические лица должны представить данную декларацию с 1 января по 25 апреля в налоговую службу.
Это позволяет получить вычеты с налога на доход за 2023 год. Если налог удерживает работодатель, но человек хочет получить вычеты, ему нужно представить декларацию в течение трех лет после того, как он получил право на вычет.
Однако вычеты, связанные с имуществом, инвестициями и социальными выплатами, по словам юриста, не требуют отдельного оформления: они выплачиваются автоматически. Для получения информации о них можно обратиться в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Вычеты могут быть различными: стандартные, связанные с имуществом, социальные, инвестиционные и профессиональные. У каждого из них есть свои условия и максимальная сумма.
Это позволяет получить вычеты с налога на доход за 2023 год. Если налог удерживает работодатель, но человек хочет получить вычеты, ему нужно представить декларацию в течение трех лет после того, как он получил право на вычет.
Однако вычеты, связанные с имуществом, инвестициями и социальными выплатами, по словам юриста, не требуют отдельного оформления: они выплачиваются автоматически. Для получения информации о них можно обратиться в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Артем Кузьмин