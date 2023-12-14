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Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет

Юрист Горохова: почти каждый россиянин имеет право на налоговый вычет
14 декабря 2023, 04:30
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Каждый налоговый резидент России имеет возможность запросить налоговый вычет, но это связано с необходимостью уплаты НДФЛ на уровне 13 или 15 процентов.
Таким образом, люди без доходов не имеют права на получение вычета. Налоговый юрист и генеральный директор компании, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги, Екатерина Горохова рассказала «Ленте.ру» о процедуре получения этого вычета.

Вычеты могут быть различными: стандартные, связанные с имуществом, социальные, инвестиционные и профессиональные. У каждого из них есть свои условия и максимальная сумма.


Горохова пояснила, что основа для формирования налоговых вычетов — это декларация 3-НДФЛ. Согласно этой процедуре, в 2024 году физические лица должны представить данную декларацию с 1 января по 25 апреля в налоговую службу.

Это позволяет получить вычеты с налога на доход за 2023 год. Если налог удерживает работодатель, но человек хочет получить вычеты, ему нужно представить декларацию в течение трех лет после того, как он получил право на вычет.

Однако вычеты, связанные с имуществом, инвестициями и социальными выплатами, по словам юриста, не требуют отдельного оформления: они выплачиваются автоматически. Для получения информации о них можно обратиться в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Злоумышленники похищают деньги через оплату по QR-коду для получения данных
14 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/Sitthiphong

Мошенники активно используют оплату через QR-коды для получения личных данных пользователей, заявил эксперт Ваге Закарян агентству «Прайм».
По его словам, данный метод оплаты не так безопасен, как использование обычных банковских карт. При совершении покупок через QR-коды важно следить за указанным получателем, так как подмена реквизитов может привести к невозможности возврата денег или отмены покупки.

Закарян рекомендует использовать динамичные QR-коды, формируемые для конкретной покупки, как более безопасную опцию. Он предупредил, что злоумышленники могут наложить свой QR-код поверх оригинального, если используется статичный QR-код.

Эксперт отметил, что кешбэк за оплату по QR-кодам не всегда начисляется, и такие платежи рекомендуется проводить только в точках с надежным интернет-соединением. При обрыве связи кассовый аппарат не выдаст чек, даже если средства уже были списаны, но если деньги ушли на счет магазина, они будут возвращены.

Он также подчеркнул важность безопасности при онлайн-оплатах через QR-коды, указав на фейковые и фишинговые QR-коды, а также на потенциально опасные акции, такие как подозрительные распродажи и лотереи.

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В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Брауна
14 декабря 2023, 03:44

Фото: iStock/mahos

В Польше объявили сбор денег для депутата Сейма Гжегожа Брауна, потушившего в коридоре парламента ханукальные свечи огнетушителем. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сбор средств на специализированной платформе Zrzutka был объявлен после того, как Брауна подвергли финансовому наказанию. За 90 дней организаторы планировали собрать 50 тысяч злотых (около $12,5 тыс.). Однако за первые несколько часов в инициативе приняли участие 1883 человека, которым удалось собрать 73 163 злотых (около $18,3 тыс.).

При этом в среду вечером, 13 декабря, платформа заблокировали сбор. Портал объяснил блокировку недопустимость сборов, связанных «с поддержкой, восхвалением или пропагандой ненависти, дискриминации, насилия, фашизма, терроризма или других тоталитарных режимов».

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#депутат
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Daily Express: Путин усилил ВМФ РФ двумя новыми атомными подлодками
14 декабря 2023, 00:39

Фото: iStock/razihusin

Президент РФ Владимир Путин усилил ВМФ новыми атомными подводными лодками с баллистическими и крылатыми ракетами. Об этом пишет Daily Express (DE).
«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — говорится в публикации.

Уточняется, что крылатыми ракетами и торпедами оснащена многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», а межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» — стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А».

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#владимир путин
#вмф
#красноярск
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В Кремле назвали самые часто задаваемые вопросы для прямой линии с Путиным
Песков: россияне задают для прямой линии с Путиным вопросы о спецоперации
13 декабря 2023, 22:20

Фото: сайт Кремля

Россиян больше всего волнует тема спецоперации, именно этому посвящена основная часть вопросов россиян к Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», - заявил Песков в эфире Первого канала, говоря о главных темах, по которым россияне задают большинство вопросов к Прямой линии с президентом.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря. Чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений. Также россияне интересуются как внешней политики государства, так и положения дел внутри РФ.

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#песков
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Губернатор Старовойт выступил против запрета абортов
Губернатор Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты
13 декабря 2023, 21:26

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты», так как это право женщины и есть много показаний к этому. Об этом губернатор сообщил в рамках пресс-конференции.
Старовойт отметил, что личное решение женщины по вопросу осуществления аборта является неприкасаемым правом. Однако он пояснил, что правительство имеет в виду пропаганду образа жизни чайлдфри, то есть к ответственности будут привлекать исключительно за склонение к аборту. Губернатор подчеркнул, что закон о запрете склонения к абортам не подразумевает полное завершение данных операций.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем.

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#рождаемость
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Иеромонах Никон не увидел страшного в праздновании православными Нового года
13 декабря 2023, 20:26

Фото: istockphoto.com/DmitriiSimakov

Эконом Богородице-Смоленской Зосимовой пустыни Александровской епархии Иеромонах Никон (Белавенец) заявил, что православным вполне нормально и уместно отмечать Новый год.
Такой точки зрения он придерживается несмотря на то, что Новым годом фактически заменили традиционное в царской России Рождество.

«Человечество живёт определёнными годовыми периодами и нет ничего плохого в том, чтобы отметить наступление одного из них. Другое дело, что устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно. Мы же знаем, что празднование Нового года порой сопровождается обильными возлияниями и перееданием. Да и на Рождество у нас отмечают порой так, что уж лучше бы вообще не отмечали», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Иеромонах Никон.

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#праздник
#общество
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«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
Кадыров: сын счел бы за честь наказание за избиение Журавеля
13 декабря 2023, 20:07

Фото: сайт Кремля

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, счел бы за честь понести за это наказание. Об этом он заявил во время прямого эфира.
«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал Кадыров.

Он также отметил, что суд не принял решение о наказании его сына, значит и чеченские власти этим заниматься не должны.

Кадыров старший при этом сознался, что сначала ругал сына, за то, что на него возбудили уголовное дело и теперь ему грозит тюремный срок. При этом Кадыров младший заявил, что счел бы за честь наказание за это избиение.

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

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#коран
#избиение
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Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
13 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/Alexandra Dokuchaeva

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что камеры фиксации средней скорости не способствуют снижению аварийности на дорогах.
Так он прокомментировал сомнение МВД РФ по поводу идеи штрафовать водителей за превышение «средней скорости» и выразил поддержку такой позиции ведомства.

«Видеокамеры давно перестали у нас быть средством профилактики аварийности в следствии нарушения требований правил дорожного движения. <…> Статистика и анализ аварийности – две разные составляющие. Не факт, что это могло случиться из-за превышения скорости. Это может сделать водитель, который после того, как изнасиловал всех имеющихся под капотом лошадей, , разогнался до 250 км/ч и резко решил сбросить скорость до 20 км/ч, чтобы уменьшить среднюю скорость, чем создал аварийный прецедент. Тут важно понять, кто больше создает опасность ДТП на дороге», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#водитель
#статистика
#видеонаблюдение
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Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус
13 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

В Санкт-Петербурге готовится распоряжении о присвоении зданию Приморского рынка охранного статуса.
Историк советской архитектуры Дмитрий Гусаров отметил, что здание, построенное ещё в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Олега Голынкина и Льва Хидекеля, является памятником советского неоклассицизма.

«Самым ярким его элементом, безусловно, является разбивка на три части и световые фонари в сводах треугольного сечения. В то же время здание украшает декоративное оформление: колонны, множество барельефов и полуциркульные арочные окна во фронтонах. Если бы не скульптурное оформление – головы быков, гирлянды фруктов, рыба и бараны в дверях – трудно было бы угадать в этом здании облик рынка» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гусаров.

Отмечается, что аналогичное распоряжение готовится и по дому-мастерской скульптора Михаила Аникушина, построенному в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера. По словам эксперта, это здание ценно тем, что оно является ярким произведением модернизма.

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#здание
#архитектура
#санкт-петербург
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