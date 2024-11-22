Гостехнадзор напоминает о важности соблюдения правил в использовании зимних горок

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В преддверии зимы Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области напоминает всем владельцам и операторам снежных горок о важности соблюдения правил эксплуатации зимних аттракционов.
В ближайшее время владельцы аттракционов начнут переводить свои объекты в нерабочее состояние. Этот этап имеет большое значение для обеспечения безопасности дальнейшего использования горок.
Гостехнадзор Минэкологии разработал рекомендации для владельцев парков аттракционов, которые касаются правильной подготовки зимних горок. Специалисты акцентируют внимание на необходимости оформления всей необходимой эксплуатационной документации для каждого аттракциона. В эту документацию должны входить паспорт аттракциона и руководство по его использованию.
Важно подчеркнуть, что горки должны соответствовать зимним требованиям технического регламента и иметь сертификат или декларацию соответствия.
Гостехнадзор напоминает владельцам аттракционов об их ответственности и необходимости контролировать состояние оборудования в зимний период. Надлежащее оформление документов и соблюдение правил эксплуатации помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность посетителей.
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Гостехнадзор Минэкологии разработал рекомендации для владельцев парков аттракционов, которые касаются правильной подготовки зимних горок. Специалисты акцентируют внимание на необходимости оформления всей необходимой эксплуатационной документации для каждого аттракциона. В эту документацию должны входить паспорт аттракциона и руководство по его использованию.
Важно подчеркнуть, что горки должны соответствовать зимним требованиям технического регламента и иметь сертификат или декларацию соответствия.
Гостехнадзор напоминает владельцам аттракционов об их ответственности и необходимости контролировать состояние оборудования в зимний период. Надлежащее оформление документов и соблюдение правил эксплуатации помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность посетителей.
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Дайана Хусинова