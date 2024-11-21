Москвичам пообещали небольшую зиму

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что примерно с воскресенья в Москве ожидается резкое снижение температуры воздуха.
«Суббота будет переходящей на холод, и начиная с воскресенья у нас резкое понижение температуры. Воскресенье, понедельник, вторник, среда — температуры будут минусовые и ночью, и днём. Небольшая зима где-то 4-5 дней», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
А жителям Кузбасса пообещали в конце этой недели сначала сильное потепление, а после – такое же сильное похолодание. Так, в областном Гидрометеоцентре рассказали, что в пятницу, 22 ноября, ночью ожидается от -1 до -6°C, а днём — до 4°C. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день в субботу днём будет морозно, возможен сильный ветер.
Ранее Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и области стоит температура октября.
Читайте также:
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год
Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе
Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды
Мелисса Тимофеева