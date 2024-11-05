Гостехнадзор предупредил об опасности работы незарегистрированных аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Работа незарегистрированных аттракционов в Подмосковье запрещена, напомнили в Гостехнадзоре Министерства экологии и природопользования Московской области. Активная работа по выявлению таких аттракционов продолжается.
«В посёлке Северная Грива городского округа Шатура выявили информацию об использовании деревянной горки без регистрации. Было направлено предостережение о незамедлительном прекращении эксплуатации без государственной регистрации. Выполнение требований позволит избежать нарушений законодательства и обеспечить безопасность детей», – отметили в ведомстве.В Гостехнадзоре предупредили, что, если эти требования не будут выполнены, надзорное ведомство примет меры административного воздействия.
Там также отметили, что за прошлую неделю управление проверило шесть подмосковных аттракционов. Нарушений зафиксировано не было.
Читайте также:
Карусели Подмосковья привлекли почти 23 тысячи посетителей за неделю
В Подмосковье проверили безопасность 28 аттракционов
Воробьёв анонсировал открытие подмосковных парков после обновления
Лора Луганская