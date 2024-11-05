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Гостехнадзор предупредил об опасности работы незарегистрированных аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Работа незарегистрированных аттракционов в Подмосковье запрещена, напомнили в Гостехнадзоре Министерства экологии и природопользования Московской области. Активная работа по выявлению таких аттракционов продолжается.
«В посёлке Северная Грива городского округа Шатура выявили информацию об использовании деревянной горки без регистрации. Было направлено предостережение о незамедлительном прекращении эксплуатации без государственной регистрации. Выполнение требований позволит избежать нарушений законодательства и обеспечить безопасность детей», – отметили в ведомстве.
В Гостехнадзоре предупредили, что, если эти требования не будут выполнены, надзорное ведомство примет меры административного воздействия.



Там также отметили, что за прошлую неделю управление проверило шесть подмосковных аттракционов. Нарушений зафиксировано не было.

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#аттракционы
#проверка
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей
05 ноября 2024, 19:51

Фото: iStock/ oatawa

Таганский суд города Москвы назначил штраф в 4 миллиона рублей соцсети TikTok, информирует официальный Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Социальная сеть нарушила статью 19.7.10 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). TikTok в лице его владельца не выполнил предписание федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Суд установил штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Ранее депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» заявил, что социальная сеть TikTok в ближайшем времени может вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны. Для возвращения в Россию компания должна выполнить несколько условий, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.

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#суд
#штраф
#сервис
#коап
#социальная сеть
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Специалист Пахомов объяснил недостижимость замены курьеров роботами
05 ноября 2024, 19:31

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов заявил о том, что пока невозможно автоматизировать процессы в логистике и заменить курьеров внутри городов.
«Полная автоматизация процессов в логистике пока недостижима; на текущем этапе это скорее синергия людей и технологий. Внедрение автоматизированных систем сопровождается трансформацией рабочих мест: задачи, ранее выполнявшиеся вручную, передаются техническим специалистам, которые поддерживают и обслуживают новое оборудование», — пояснил в беседе с Газета.ру Пахомов.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о важности и всё большей востребованности профессии инженера.

«В ближайшие годы инженеров будет нужно всё больше, особенно в связи с новыми приоритетами российской экономики. Но их недостаток формировался десятилетиями, и теперь нам нужно стратегически развивать инженерное направление», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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#робот
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В Реутове на месте самостроя обустроят зону для прогулок и отдыха
05 ноября 2024, 19:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В северной части Реутова появится зона для прогулок и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. О благоустройстве территории между жилыми кварталами и железной дорогой давно просили жители.
В начале октября в администрацию городского округа поступила петиция, которую подписали около 1,5 тыс. горожан. В обращении на имя главы муниципалитета люди просили снести старый самострой и обустроить этом месте зелёную зону с дорожками для прогулок и площадками для активного отдыха.
«Я, как и все мои соседи, хочу рядом с домом место, где можно было бы безопасно и комфортно проводить время на свежем воздухе. Постройки вдоль железной дороги – это наследие 90-х годов прошлого века. Они ассоциируются только с антисанитарией и криминалом», – поделился один из инициаторов подписания петиции Андрей Будин.
Ресурсоснабжающие организации тоже обратились в администрацию с просьбой рассмотреть законность самовольного строительства.
«Эти строения расположены на коммунальных сетях, где в принципе запрещено размещать какие-либо постройки. Землю 30 назад выделяли для обычной парковки, но срок договора аренды земли истёк», – пояснила заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова.
Межведомственная комиссия при администрации признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. Было вынесено постановление о сносе построек. На месте самостроя появится благоустроенный сквер.

Инвестор принял решение поощрить владельцев, выбравших добровольный снос построек.
«Участники ГСК могут воспользоваться одним из следующих вариантов компенсации: 400 тыс. рублей за каждый снесённый объект или машиноместо в новом многоуровневом паркинге по льготной цене 200 тыс. рублей при рыночной стоимости 1 500 000 рублей», – сказал замруководителя проекта Михаил Шин.
Он добавил, что строительство паркинга планируется завершить за год, а владельцам объектов, выбравшим этот вариант, на время его строительства предоставят бесплатную парковку.

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#реутов
#благоустройство
#скверы
#подмосковье
#московская область
#самострой
#снос
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Путин согласен с идеей выпуска единых учебников по русскому языку
05 ноября 2024, 19:21

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания единых учебников по русскому языку.
Глава государства выступил с речью на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам [«Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации»] единые государственные учебники», — отметил президент России.

Владимир Путин считает, что содержание учебников должно быть «сбалансировано и взаимосвязано». Также он подчеркнул, что при работе над ними стоит помнить об «особенностях восприятия, мышления нынешней молодежи».

«Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов», — сообщил президент.

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#владимир путин
#президент
#образование
#учебник
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Озвучен главный «красный флаг» для покупателей элитного жилья
Rariteco: Покупателей элитного жилья пугает вид из окна
05 ноября 2024, 18:49

Фото: iStock/peterschreiber.media

Исследование компании Rariteco показало, что основным отпугивающим элементом для покупателей элитной недвижимости является вид из окна, а также близость соседних домов.
Также людей не устраивает недостаток звукоизоляции в квартире, который снижает уровень комфорта.

Как передаёт Газета.ру, другими проблемами для покупателей подобной недвижимости стали проблемы с парковкой, шумное соседство, репутация застройщика и т. д.

А аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов объяснил, что зачастую покупателю удобнее купить квартиру на первичном рынке, чем на вторичном из-за того, что «вторичка» зачастую требует дополнительных вложений.

«Часть спроса на вторичную недвижимость из-за высоких ставок перетекла в первичный рынок и аренду», — отметил в беседе с «Известиями» Керимханов.

Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.

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#жильё
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#недвижимость
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В Подмосковье за неделю убрали вручную 13 тыс. общественных пространств
05 ноября 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники подмосковных коммунальных служб с 28 октября по 3 ноября выполнили ручную уборку 12 596 дворов и общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.
«Больше всего объектов убрано в Балашихе – 606, Химках – 578, а также в Коломне и Красногорске – 507 и 474 участков. Сотрудники коммунальной службы начинают рабочий день в 5 утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам», – отметили в ведомстве.
С выпадением первого снега ручная уборка включают не только подметание листвы, очистку урн, сбор крупного мусора, но и устранение снежного покрова на козырьках подъездов многоквартирных домов и лестницах.

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#уборка
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#дворы
#подмосковье
#московская область
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Эксперт по транспорту Тузов спрогнозировал очередное подорожание авто
05 ноября 2024, 18:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что уже в ближайшие месяцы ожидается подорожание автомобилей на 5-10%.
«Россияне уже заметили рост цен в массовом сегменте, но в марте-апреле 2025 года, когда в РФ будет поставлена очередная партия новых китайских авто, увеличение стоимости станет более ощутимым, а сейчас у дилеров еще остается запас моделей 2023–2024 годов выпуска, поэтому в ближайшие месяцы ожидается незначительное подорожание автомобилей на уровне 5-10%», — пояснил в беседе с «Известиями» эксперт.

А кузбасских водителей предупредили о мерах предосторожности в связи с окончанием школьных каникул. Так, на участках дорог рядом со школами и другими учебными заведениями, а также жилыми районами автомобилистов призвали быть бдительными и готовыми к внезапному появлению на дорогах детей.

«Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».

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#безопасность
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Автоэксперт Баканов объяснил недейственность быстрого оповещения о нарушении ПДД
05 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/anyaberkut

Автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».
«С одной стороны, неплохо, чтобы нарушитель понимал, что он нарушает ПДД. Но зачастую, если посмотреть на общую манеру вождения российских автомобилистов, нарушения сознательны. И связана они с небрежным отношением к процессу вождения. Так, невключение сигнала поворота, превышение скоростного режима, либо движение по обочине, или нарушение разметки», — прояснил в беседе с RT Баканов.

Для борьбы с таким родом нарушениями специалист рекомендовал делать упор на обучение в автошколе, а также увеличение ряда штрафов.

До этого в Кузбассе водителя автобуса уличили в нарушении ПДД. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Кузбассу.

«На видео зафиксировано, как водитель совершает перестроение на проезжей части, не предоставляя при этом преимущества в движении другим участникам дорожного движения, а затем проезжает перекресток проспекта Ленина и улицы Тухачевского на запрещающий сигнал светофора», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.

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#автомобили
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Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
05 ноября 2024, 17:38

Михаил Мишустин (Фото: Сайт Кремля)

На заседании Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил порядка 20 документов, один из которых — резолюция об отмене роуминга на территории этих стран, информирует ТАСС.
Это приведёт к созданию комфортных тарифов для пользователей связи.

Переговоры об отмене роуминга между Белоруссией и Россией велись долгое время. Во время своего выступления на заседании Совета министров Союзного государства премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что комфортные тарифы связи для белорусских и российских абонентов необходимо обеспечить с 1 марта 2025 года.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что будут снижены межоператорские тарифы.



«В объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые — значительным объемом передачи данных», — отметил Головченко.

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