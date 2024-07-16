Воробьёв анонсировал открытие подмосковных парков после обновления

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В парке Малевича в Одинцовском городском округе 17 июля откроют новые арт-объекты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В среду откроем в парке Малевича новые арт-объекты. Узнать об экспозиции современного искусства в парке поможет специальный аудиогид «Малевич в лесу». Вместе с арт-маршрутом откроем и новые территории. Это вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Кроме того, по его словам, частично завершена реконструкция Центрального парка в Лобне.
«Там благоустроили смотровую площадку, сцену, амфитеатр, детские и спортивные площадки. Обустроили зону для выгула собак, установили аттракционы, о которых просили жители», – добавил глава региона.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Сейчас к открытию готовятся ещё две обновлённые территории – Дубровицкий лесопарк в Подольске и лесопарк Волкуша в Лыткарине
«Второй этап благоустройства Дубровицкого лесопарка планируем завершить в ближайшие две недели. В парке уже работают пункт проката, спортшкола и кафе. Есть площадка для воркаута, лыжная и лыжероллерная трассы из пять маршрутов. Слева от спортивных трасс обустроим дорожки со специальным покрытием, установим детские площадки, увеличим парковку», – поделился планами губернатор.Лесопарк Волкуша также планируется открыть в ближайшие две недели. Для жителей обустроили лыжероллерную трассу и площадку для мини-футбола. Также будет обновлён пляж. Туда уже завезли новый песок. Осталось только установить кабинки для переодевания.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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