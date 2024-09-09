Карусели Подмосковья привлекли почти 23 тысячи посетителей за неделю

Фото: Министерство благоустройства Московской области
В Министерстве благоустройства Московской области озвучили данные о посещаемости каруселей в муниципалитетах за период с 2 по 8 сентября. За прошедшую неделю аттракционы привлекли внимание 22,89 тысячи человек.
Наибольшей популярностью пользовались карусели в следующих городах:
- Сергиев Посад — более 4800 посетителей;
- Ногинск — свыше 3500 человек;
- Коломна — более 3100 гостей.
Цель установки каруселей — разнообразить досуг жителей и туристов Подмосковья, предлагая современные аттракционы с комфортом и увлекательными развлечениями. Каждая карусель отличается оригинальным дизайном, создавая яркую атмосферу для посетителей всех возрастов.
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