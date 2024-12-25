Гостехнадзор сообщил о количестве штрафов и зарегистрированной техники в 2024 году

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы Гостехнадзора регулярно проверяют техническое состояние машин, их соответствие требованиям безопасности и наличие необходимых документов. В 2024 году было зарегистрировано 27 672 единицы техники, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основные достижения включают успешное проведение 43 544 технических осмотров, которые обеспечивают безопасность использования техники и соответствуют современным стандартам. В рамках повышения квалификации специалистов было проведено 18 313 экзаменов на право управления самоходными машинами, после чего выдано 12 812 удостоверений тракториста-машиниста.
Кроме того, заменили 9 858 удостоверений, что свидетельствует о регулярном обновлении и стремлении поддерживать высокий уровень безопасности и актуальности документов.
Образовательным учреждениям были выданы 70 сертификатов о соответствии требованиям к оборудованию и оснащению учебного процесса для обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Это способствует повышению качества образования и поддержке будущих профессионалов в данной сфере.
В ходе работы было проведено 277 надзорных мероприятий и 20 обязательных профилактических визитов. По результатам проверок было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение правил регистрации транспортных средств было выписано 257 постановлений, а сумма наложенных административных штрафов превысила 1 миллион рублей.
Гостехнадзор также активно информирует население о правилах безопасности и эксплуатации самоходной техники.
За год было оказано 1 299 консультаций, из них 106 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Благодаря предоставлению государственных услуг было собрано 139 миллионов рублей в виде государственной пошлины и сборов.
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Кроме того, заменили 9 858 удостоверений, что свидетельствует о регулярном обновлении и стремлении поддерживать высокий уровень безопасности и актуальности документов.
Образовательным учреждениям были выданы 70 сертификатов о соответствии требованиям к оборудованию и оснащению учебного процесса для обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Это способствует повышению качества образования и поддержке будущих профессионалов в данной сфере.
В ходе работы было проведено 277 надзорных мероприятий и 20 обязательных профилактических визитов. По результатам проверок было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение правил регистрации транспортных средств было выписано 257 постановлений, а сумма наложенных административных штрафов превысила 1 миллион рублей.
Гостехнадзор также активно информирует население о правилах безопасности и эксплуатации самоходной техники.
За год было оказано 1 299 консультаций, из них 106 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Благодаря предоставлению государственных услуг было собрано 139 миллионов рублей в виде государственной пошлины и сборов.
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Дайана Хусинова