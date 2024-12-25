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Гостехнадзор сообщил о количестве штрафов и зарегистрированной техники в 2024 году

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области

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Инспекторы Гостехнадзора регулярно проверяют техническое состояние машин, их соответствие требованиям безопасности и наличие необходимых документов. В 2024 году было зарегистрировано 27 672 единицы техники, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основные достижения включают успешное проведение 43 544 технических осмотров, которые обеспечивают безопасность использования техники и соответствуют современным стандартам. В рамках повышения квалификации специалистов было проведено 18 313 экзаменов на право управления самоходными машинами, после чего выдано 12 812 удостоверений тракториста-машиниста.

Кроме того, заменили 9 858 удостоверений, что свидетельствует о регулярном обновлении и стремлении поддерживать высокий уровень безопасности и актуальности документов.



Образовательным учреждениям были выданы 70 сертификатов о соответствии требованиям к оборудованию и оснащению учебного процесса для обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Это способствует повышению качества образования и поддержке будущих профессионалов в данной сфере.

В ходе работы было проведено 277 надзорных мероприятий и 20 обязательных профилактических визитов. По результатам проверок было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение правил регистрации транспортных средств было выписано 257 постановлений, а сумма наложенных административных штрафов превысила 1 миллион рублей.

Гостехнадзор также активно информирует население о правилах безопасности и эксплуатации самоходной техники.

За год было оказано 1 299 консультаций, из них 106 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Благодаря предоставлению государственных услуг было собрано 139 миллионов рублей в виде государственной пошлины и сборов.

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#подмосковье
#итоги
#нарушения
#штрафы
Для каширских долголетов организовали спортивный праздник
25 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«Спортивный Новый год» устроили для участников проекта «Активное долголетие» из Каширы специалисты отделения №2 комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В рамках праздника для долголетов провели мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, эстафеты и даже хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А завершилось мероприятие совместным чаепитием с баранками у самовара», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#праздник
#спорт
#мероприятия
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В Московской области каждый год проводится противогололёдная обработка дорог
25 декабря 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дорожные службы Московской области обеспечивают безопасность движения на муниципальных и региональных дорогах круглосуточно. Пока в регионе нет осадков, проводится плановая обработка против гололёда — задействовано более 1000 единиц спецтехники, ​сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В среднем ежедневно проводится обработка против скольких дорог 5 тысяч километров на муниципальной и региональной сети. В первую очередь работы идут на опасных участках дорог — съездах, эстакадах, мостах и высокоинтенсивных трассах», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В ближайшие дни в Московском регионе ожидается небольшой мороз и околонулевая температура. В конце недели прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах может быть гололедица.

Министерство призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию, избегать резких манёвров. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ДТП следует немедленно звонить по номеру 112.

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#обработка
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В Московской области после капитального ремонта открылась пятая лесопожарная станция
25 декабря 2024, 14:06

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

ЛПС третьего типа «Наро-Фоминск», расположенный в Наро-Фоминском-Звенигородском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз открылся после капитального ремонта. Это уже пятая станция в Подмосковье, прошедшая капитальный ремонт в рамках программы, одобренной Комлесхозом, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
«Абсолютный приоритет в нашей работе — создание условий для работы и отдыха лесных пожарных, поэтому программу, рассчитанную до 2027 года, мы будем продолжать», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Всего есть 28 лесопожарных станций, каждая из которых будет отремонтирована или оснащена новым быстровозводимым корпусом с дополнительным оборудованием для тушения пожаров и ухода за лесом.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Модернизированная ЛПС позволит не только быстрее реагировать на возгорания в лесу, но и качественно и оперативно выполнять необходимые противопожарные действия. На ЛПС-3 «Наро-Фоминск» эту работу будут выполнять 21 сотрудник и 13 единиц специализированной лесопожарной техники.

Для сотрудников ЛПС-3 «Наро-Фоминск» провели торжественное мероприятие, на котором вручили установку для борьбы с огнём и две бензопилы.

Во время церемонии открытия обновлённой лесопожарной станции наградили лучших работников ЛПС «Наро-Фоминск» и «Голицино». Награды им вручили представители ГАУ МО «Центрлесхоз».

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

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#станции
#комитет лесного хозяйства мо
#пожарная безопасность
#подмосковье
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Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право
Профессор Виноградов: пенсионеры в России освобождены от налога на имущество
25 декабря 2024, 13:59

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество на один объект жилья. Об этом информирует RT со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова.
Уточняется, что пенсионеры в РФ могут не платить налог на одну квартиру или один дом, а также не платить земельный налог на участках, площадь которых составляет до 600 квадратных метров, пишет RT. Отдельные категории вышедших на пенсию россиян могут быть полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг либо имеют возможность получить скидку в размере 50%.

По словам Виноградова, региональные власти могут предоставить пенсионерам скидки на транспортный налог.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начнут действовать новые законы. Они затронут пенсии, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменения в налоговом законодательстве и другие социальные аспекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#законы
#налог
#рф
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В Раменском округе досрочно открыли путепровод у ж/д станции Быково
25 декабря 2024, 13:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по новому путепроводу у ж/д станции Быково открыли сегодня, 25 декабря, в Раменском городском округе, строительство было завершено на три месяца раньше первоначально запланированного срока, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше – новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в строительстве путепроводов над участками железных дорог с самым интенсивным движением, в том числе — над МЦД.

Длина двухполосного путепровода составляет свыше 380 метров, а со съездами и заездами на Леволинейную улицу в посёлке Быково и Южный проспект в посёлке Удельная — 1,2 км. Путепровод улучшил транспортную ситуацию для 40 тысяч жителей.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Отмечается, что строительство путепровода в Раменском округе стартовало 2,5 года назад. Тогда же строители приступили к возведению ещё трёх путепроводов — в Опалихе, Аникеевке и Апрелевке.

В Будущем году в регионе планируется начать строить путепроводы в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве и в Лыткарине через федеральную трассу М-5 «Урал».

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#путепровод
#раменский городской округ
#дороги
#минтранс мо
#андрей воробьёв
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Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах
Синоптик Варакин: лучший день для лыжных прогулок — 2 января
25 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/mikolajn

Температура на улицах Москвы и области почти плюсовая, что совершенно не ассоциируется с зимними новогодними праздниками. Что нас ждет дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что 27 и 28 декабря возможны плюсовые температуры — до 2-3 градусов.

«С 31 декабря уже пойдёт небольшое понижение температуры. В новогоднюю ночь ожидается -1, -3 градуса и легкий снежок. А с первого января пойдет уверенный минус», — сообщил синоптик.

По его словам, самым подходящим днем для лыжных прогулок будет 2 января.

«Будет снежок, до -5, -7 градусов. Еще будет сильнейшая гололедица в первые дни нового года, поэтому я призываю надевать подходящую обувь, чтобы потом не ходить в гипсе», — поделился собеседник.

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#погода
#ночь
#новый год
#гололедица
#рф
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Скоростные поезда «Иван Паристый» за пять лет перевезли 7 млн пассажиров
25 декабря 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

25 декабря отмечается пять лет со старта курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» Москва – Брянск. С декабря 2019 года эти поезда перевели около 7 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Как уточнили в ведомстве, за 11 месяцев этого года число перевезённых пассажиров превысило 1,3 млн. человек.
«Поезда «Иван Паристый», сформированные из 11 двухэтажных вагонов, курсируют между Москвой и Брянском ежедневно. Время в пути составляет около четырёх часов. В каждом поезде есть вагоны для маломобильных пассажиров, повышенной комфортности, с детской игровой комнатой, а также вагон СВ и вагон-бистро», – отметили в министерстве.
Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.

Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик». С его помощью пассажиры могут заказать еду, сувенирную и кондитерскую продукцию.

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#подмосковье
#московская область
#транспорт
#поезда
#мжд
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В Казани пробили потолок по сдаче жилья
Мэр Метшин: в Казани за год сдали 1,3 млн квадратов жилья
25 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/goncharovaia

В прошлом году в Казани сдали 1,3 млн квадратных метров жилья, что на тот момент казалось «потолком», однако в этом году город достиг отметки в 1,4 млн квадратов. Об этом заявил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин. По его словам, каждый вложенный рубль в сопряженное городское хозяйство дает не менее трети прироста в экономику Казани.
«В этом году заканчиваем год с цифрой, и вы это слышите впервые, Казань построила 1,4 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра — с хорошим качеством, с благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры, они создают образ жизни, стандарт. И, конечно, это является локомотивом», — приводит «Татар-информ» слова Метшина.
Ранее сообщалось, что в Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. По его заверениям местных властей, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.

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#строители
#стандарт
#казань
#строительство
#татарстан
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В Московской области за год собрали более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля
25 декабря 2024, 13:41

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подводит итоги своей деятельности за 2024 год. С начала текущего года в Московской области дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 835 контейнеров для сбора текстиля.
В Московской области уже работает более 2900 пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев было собрано свыше 300 тонн тары и 4500 тонн текстиля — это на 237% больше, чем в 2023 году.

В скором времени Министерство запустит новый сервис на региональном портале государственных услуг для размещения предпринимателями пунктов сбора пластиковых отходов, алюминия и текстиля.

Все доступные локации будут отображаться на интерактивной карте, что существенно сэкономит время на поиск подходящих мест. Оформить заявку можно будет в режиме онлайн.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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#подмосковье
#итоги
#вторсырьё
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