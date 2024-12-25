Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
В течение 2024 года на территории подмосковного лесного фонда проводились различные санитарно-оздоровительные мероприятия. Общая площадь работ составила более 3200 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
В 2025 году планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 000 га, которые включают:
- сплошную санитарную рубку на 500 га;
- выборочную санитарную рубку на 1500 га;
- уборку неликвидной древесины на 3000 га;
- рубку аварийных деревьев (4000 шт.).
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
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