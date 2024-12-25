Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в 2024 году

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel
Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области
Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в текущем году. Инспекторы оценили техническое состояние оборудования, соблюдение нормативных требований, наличие документации и соответствие стандартам безопасности. Особое внимание было уделено функционированию тормозной системы, прочности конструкции и установке защитных ограждений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В 2024 году было зарегистрировано 730 аттракционов, включая первичную регистрацию новых и перерегистрацию существующих. Регистрация аттракционов необходима для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения законодательства. Она помогает контролировать использование аттракционов и быстро реагировать на возможные проблемы. За предоставление этой услуги была взыскана госпошлина в размере 1,72 миллиона рублей.
В течение года было проведено 236 надзорных мероприятий без прямого контакта с контролируемыми объектами. По результатам проверок выдано 29 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных норм. За несоблюдение правил эксплуатации аттракционов вынесено 7 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.
Во время проверок были обнаружены следующие проблемы:
- отсутствие требуемых документов;
- несоблюдение стандартов безопасности:
- несоответствие технического состояния аттракционов установленным нормам.
Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel
Гостехнадзор также предоставлял консультации для контролируемых субъектов по вопросам, связанным с безопасностью аттракционов.
Было проведено 1245 консультаций, из них 70 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). Благодаря комплексным мерам, принятым Гостехнадзором в 2024 году, уровень безопасности аттракционов в Московской области значительно повысился. Все обнаруженные недочёты были оперативно устранены, а меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем были усилены.
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