В Подмосковье завершили модернизацию 15 очистных сооружений

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона завершило модернизацию и запустило в эксплуатацию 15 очистных сооружений в 2024 году. Благодаря федеральной поддержке нормативные показатели очистки были достигнуты на объектах в Подольске, Шатуре и Мытищах.
«15 очистных сооружений в текущем году уже модернизированы и обслуживают 350 тыс. жителей. Пять из них – наиболее крупные, расположены в Одинцовском городском округе, Мытищах, Подольске (2 объекта) и Шатуре. Модернизация четырёх очистных сооружений находится в стадии завершения», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Всё необходимое оборудование уже приобретено и хранится на строительных площадках или под охраной. Более того, самая большая станция в Щёлково уже больше года обеспечивает очистку сточных вод до установленных стандартов. Сейчас завершается процесс приёмки объекта и его передача муниципальному предприятию для полноценной эксплуатации.
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В регионе насчитывается 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных и 570 небольших сельских и поселковых станций. Все они модернизируются в соответствии с современными требованиями.
В дополнение к уже обновлённым и запущенным объектам текущего года, в регионе продолжается модернизация ещё 16 очистных сооружений, включая станции в крупных городах, таких как Дубна, Кашира, Коломна, Можайск, Сергиев Посад и Серпухов. Завершение работ с учётом достижения нормативных экологических показателей запланировано на 2026 год.
«В 2025-2027 годах мы продолжим модернизацию очистных сооружений в таких городах как: Дмитров, Домодедово, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Ступино, Чехов, Электросталь, Клин. Также совместно с Минстроем России наше ведомство планирует реализовать пилотный проект модернизации малых очистных сооружений, обслуживающих населенные пункты в Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде», — сообщил Велиховский.
Модернизация малых очистных сооружений в посёлках, деревнях и сёлах является ключом к развитию инженерной инфраструктуры и повышению качества жизни населения. Этот проект станет основой для дальнейшей модернизации и строительства аналогичных объектов на всей территории Подмосковья.
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