«Декада спорта и здоровья» привлекла более 100 тыс жителей Московской области

В Подмосковья в новогодние праздники в рамках «Декады спорта и здоровья» состоялось более 400 физкультурно-спортивных мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тыс человек. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минспорта.

«В этом году планировалось провести свыше 500 физкультурных и спортивных мероприятий, но часть была перенесены из-за сильных морозов. Тем не менее совместно с администрациями городских округов удалось организовать более 400 мероприятий, которые посетили свыше 100 тыс человек», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.



«Декада спорта и здоровья» по традиции началась с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая состоялась в 54-й раз. На лыжне в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове собрались более 1,5 тыс участников.









Ещё один традиционный лыжный забег – «На спорте после оливье» – прошёл в городском округе Ступино. Около 200 участников нарядились в оригинальные новогодние костюмы.В городском округе Чехов участники восьми военно-патриотических клубов из Москвы, Зеленограда, Тульской области, а также подмосковные команды из Чехова, Серпухова, Химок и Одинцова состязались в военно-спортивной игре-квесте «Рождественский десант». Также в Чехове прошёл рождественский турнир по волейболу среди детских команд.Более 150 человек боролись за награды Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» в Коломне.Люберцы приняли масштабный праздничный турнир «Рождественский спидвей». Необычный вид мотогонок по льду привлёк большое количество зрителей городского округа.Всероссийская «Декада спорта и здоровья» проходила с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го во всех муниципалитетах области.

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