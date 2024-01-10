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«Декада спорта и здоровья» привлекла более 100 тыс жителей Московской области

10 января 2024, 19:14
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковья в новогодние праздники в рамках «Декады спорта и здоровья» состоялось более 400 физкультурно-спортивных мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тыс человек. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минспорта.

«В этом году планировалось провести свыше 500 физкультурных и спортивных мероприятий, но часть была перенесены из-за сильных морозов. Тем не менее совместно с администрациями городских округов удалось организовать более 400 мероприятий, которые посетили свыше 100 тыс человек», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

«Декада спорта и здоровья» по традиции началась с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая состоялась в 54-й раз. На лыжне в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове собрались более 1,5 тыс участников.


Ещё один традиционный лыжный забег – «На спорте после оливье» – прошёл в городском округе Ступино. Около 200 участников нарядились в оригинальные новогодние костюмы.

В городском округе Чехов участники восьми военно-патриотических клубов из Москвы, Зеленограда, Тульской области, а также подмосковные команды из Чехова, Серпухова, Химок и Одинцова состязались в военно-спортивной игре-квесте «Рождественский десант». Также в Чехове прошёл рождественский турнир по волейболу среди детских команд.

Более 150 человек боролись за награды Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» в Коломне.

Люберцы приняли масштабный праздничный турнир «Рождественский спидвей». Необычный вид мотогонок по льду привлёк большое количество зрителей городского округа.

Всероссийская «Декада спорта и здоровья» проходила с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го во всех муниципалитетах области.

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В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж
10 января 2024, 17:40

Фото и видео: Наталия Надточая

Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. Около 1,4 тыс жителей в новогодние праздники протестировать лёд.
«В ближайшие дни я получу документы на новое здание ледовой арены. Сразу после этого на лёд выйдут хоккеисты, фигуристы и те, кто только хочет научиться стоять на коньках. Откроется запись в секции. Можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание и футбол», – сказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.
Сразу после массового катания или тренировки на лёд выходит специальная заливочная машина. За полчаса она выравнивает и заливает лёд нужной плотности.

В ближайшее время в тестовом режиме начнёт работать и футбольный манеж. Строительно-монтажные работы в нём завешены, но рабочие с объекта пока не ушли.
«Мы придирчиво относимся к качеству возводимого объекта. Делаем замечания строителям, всё досконально проверяем. Смотрим, постелено ли поле в соответствии со всеми требованиями, решаем, куда поставить мебель. Параллельно идёт набор тренеров», – отметил Редькин.
Предполагается, что в конце января оба новых спортобъекта начнут полноценную работу.

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Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
10 января 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире прошёл открытый турнир по настольному теннису. На соревнованиях выступили 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали представители Каширы и ближайших городов Подмосковья – таких как Ступино, Зарайск, Серебряные Пруды и Озёра. Главный судья принял решение играть в подгруппах, а затем – два финала. В первый финал выходили игроки, занявшие в подгруппах первое и второе места. Занявшие третье и четвёртое места боролись во втором финале», – говорится в сообщении.
В результате упорной борьбы в первом финале призовые места заняли спортсмены из Озёр, Каширы и Ступина, во втором – из Серебряных Прудов, Каширы и Ожерелья.

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Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

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#спорт
#кашира
#турнир
#теннис
#московская область
#подмосковье
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Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»
10 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».
«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого сообщалось, что в РПЛ после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте следует «Зенит».

Ранее Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допускал, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.

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#спорт
#чемпионат
#рпл
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Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой
10 января 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допустил, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.
При этом, он отметил, что такие шаги предпринимаются и для усиления состава и конкуренции.

«И всё-таки, я думаю, в какой-то надежде на международные встречи. Я не говорю про Еврокубки. И не исключаю, что он берёт молодых бразильцев для того, чтобы позже их с выгодой продать. «Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. К этому нормально надо относиться, это бизнес», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
10 января 2024, 13:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Легенды хоккея сыграют с командой жителей городского округа. Истра в первом матче 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между звёздами отечественного хоккея и любительскими подмосковными командами состоится 13 января на базе спорткомплекса «Гучково» в городе Дедовск.

«На лёд катка выйдут семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, звезды Континентальной хоккейной лиги Алексей Терещенко и Дмитрий Калинин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков, а также помощник главного тренера сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ 2023 года, уроженец города Дедовск Роман Широков», — отметили в министерстве.

Кроме этого, перед началом игр ​для гостей будет проведет мастер-класс от от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.

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Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
10 января 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Павлюченкова из Подмосковья вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову.
Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. В четвертьфинале россиянка сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Павлюченковой 32 года. Она занимает в мировом рейтинге 59-е место. На счету россиянки – 12 титулов WTA. В 2021 году в составе российской команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Общий фонд турнира в Аделаиде – 922,5 тыс долларов. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.

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#спорт
#теннис
#турнир
#московская область
#подмосковье
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Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов
10 января 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

За последние несколько недель число серьезно раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличилось на 30 процентов, сообщает ABC News, ссылаясь на главного врача больницы в Днепре.
Доктор Сергей Рыженко подчеркнул, что больница имени Мечникова в Днепре, находящаяся в нескольких часах езды от зоны боевых действий, ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о просьбе Генштаба Вооруженных Сил Украины мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти представили в Раде законопроект о мобилизации, в котором предусмотрены изменения, такие как отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Документ также предлагает включение граждан в реестр должников за неявку в военкомат.

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Канадский фигурист отказался от участия в турнире из-за обвинений в насилии
Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
09 января 2024, 23:59

Фото: istockphoto.com/KrisCole

Канадец Николай Сёренсен и его партнерша Лоранс Фурнье-Бодри отказались участвовать в национальном чемпионате Канады по фигурному катанию после того, как Сёренсена обвинила в сексуальном насилии бывшая американская фигуристка.
Экс-спортсменка, чье имя не разглашается, заявила, что Сёренсен совершил насилие над ней 21 апреля 2012 года, передает РИА Новости. По ее словам, после вечеринки в квартире он удерживал ее против воли на кровати. На момент инцидента ей было 22 года, а Сёренсену — 23. Долгое время она молчала, опасаясь, что ее обвинят в клевете. Однако в июле 2023 года она решила высказать правду после прочтения высказываний Сёренсена о важности безопасности женщин в фигурном катании.

«Я считаю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Поддержка и позитивная атмосфера в спорте необходимы для всех. Я осведомлен об обвинениях, но они ложные, и я настроен на их опровержение. Мы с Лоранс приняли решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе. Мы не хотим стать отвлекающим фактором, когда внимание должно быть сосредоточено на спортивной состязательности», — написал Сёренсен на своей странице в Instagram*.
В настоящее время Сёренсену 34 года. Он выступает в парном фигурном катании с Лоранс Фурнье-Бодри. Они стали чемпионами Дании в 2018 года, а с 2019 представляют Канаду. В 2023 году они стали чемпионами Канады. Пара заняла девятое место на Олимпийских играх в Пекине и пятое - на Чемпионате мира в 2023 году. Сёренсен и Фурнье-Бодри планируют выступить на мировом первенстве в Монреале в марте.

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Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
09 января 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой.
«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Он отметил, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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